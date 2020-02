Netflix por fin permitirá solucionar una de las mayores molestias de su app

Quisiera eliminar una de las series que aparece en “Continuar viendo”. Pista: no me gustan los musicales. Captura de pantalla : Eduardo Marin (Gizmodo en Español) / Netflix.

Una de las funciones más útiles de la aplicación de Netflix en todas sus presentaciones (dispositivos móviles, televisores inteligentes o en el navegador) es que lista todas las series y películas que no has terminado de ver, para que puedas retomarla exactamente donde la has dejado. Pero, ¿qué pasa cuando no quieres ver más una de ellas?

Eso es algo que sucede constantemente. Comienzas a ver una película o el primer episodio de una serie, pero a medio camino o incluso antes decides que no es para ti, que no te ha gustado, y dejas de verla. Sin embargo, esa película o episodio se quedarán ahí atormentándote en la sección “Continuar viendo” de la app, hasta que a Netflix le provoque sacarla.

Peor aún es cuando ni siquiera has sido tu el que has dejado ese icono ahí, en “Continuar viendo”. Puede que alguien haya usado tu televisor o tablet, accedió a tu cuenta de Netflix para ver algo y lo dejó a medias, como me ha sucedido en más de una ocasión, y la prueba está en la imagen sobre estas líneas: a mi no me gustan los musicales, pero Glee se ha quedado atrapado en mi lista de “Continuar viendo” por tiempo indefinido después de que alguien lo viera en mi cuenta.

Sin embargo, Netflix está probando la solución para este problema que, aunque sea pequeño, puede resultar molesto. Desde la web italiana AndroidWorld han compartido capturas de pantalla de una función tan sencilla como efectiva que Netflix está probando en algunos usuarios: la posibilidad de eliminar elementos de esta lista a mano.

Es simple: los iconos de las series o películas cuentan con un botón de tres puntos que, al acceder, se puede optar por la opción “eliminar de la lista” si lo deseas. Así de fácil. Ojalá las pruebas de Netflix terminen rápido e implementen esta opción a todos los usuarios. [AndroidWorld.it vía BGR]