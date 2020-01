Netflix trabaja en una película de The Witcher (pero será anime)

Filed to: The Witcher

The Witcher ahora también será un anime. Netflix ha anunciado que trabajan en una película animada parte del universo de The Witcher, la cual servirá para expandir la historia de Geralt y el mundo que ya conocimos en la primera temporada de la serie .

Lauren Schmidt Hissrich, creadora (showrunner) de la serie, está a cargo de la película. El guión ha sido escrito por Beau DeMayo, quien también estuvo involucrada en la primera temporada de The Witcher. Los responsables del desarrollo y la animación serán los estudios surcoreanos Studio Mir, cuyo trabajo probablemente ya has visto en las series de Voltron: Legendary Defender y The Legend of Korra.

El nombre de la película es The Witcher: Nightmare of the Wolf (pesadilla del lobo), y contará una historia que “explora una nueva amenaza poderosa a la que se enfrenta el Continente”, según el anuncio de Netflix. Se espera que esté directamente conectada con el Geralt de Rivia que conocimos en la serie (y quizás con más personajes), pero al ser un spinoff, lo más probable es que se desarrolle antes de los eventos de la primera temporada de The Witcher.

No está claro si Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan regresarán para poner las voces a sus personajes en la pelí cula de anime, aunque dado que ambas producciones son de Netflix, es probable que así sea.

La segunda temporada de la serie The Witcher se estrenará en 2021. The Witcher: Nightmare of the Wolf llegaría antes para hacer más amena la espera.