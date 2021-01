Ni los actores de la serie sabían quién aparecería en el cameo final de The Mandalorian

Imagen : Disney/Lucasfilm

La segunda temporada de The Mandalorian se guardó sin duda lo mejor para el final (psssst: no sigas leyendo si no quieres llevarte algún spoiler). Después de la acometida final de Mando y sus aliados para rescatar a Grogu de las manos de Moff Gideon, nos topamos con el mejor cameo de la serie hasta el momento: la aparición estelar de Luke Skywalker. Pero parece que la presencia del famoso Jedi fue un secreto hasta para los propios actores que salían en escena con él.

Esta anécdota la desveló Kate Sackhoff, la actriz que encarna a Bo-Katan, en una entrevista reciente con Kristian Harloff. La actriz defendió que no sabía que Luke Skywalker era el Jedi que aparecería en el último capítulo: “No lo supe hasta que lo vi al mismo tiempo que vosotros ”, explicó.

Como es de suponer, no era el propio Hamill el encargado de representar ala versión en joven de Luke Skywalker, sino “un actor con la cara llena de puntos” como puntualizó Sackhoff, que se encargó de representar la parte de captura de movimiento de Skywalker .

“Más o menos me lo había imaginado. Pero al mismo tiempo pensaba para mi misma : ‘nos lo habrían hecho saber’ . Así que no lo sabíamos. Sabía que era un Jedi. Sabía que había un X-Wing. Así que uno empieza a atar cabos, pero realmente no lo sabíamos” .

Lo que de momento sí que será un misterio es quiénes participarán en la nueva temporada de The Mandalorian, que se estrenará en 2022.