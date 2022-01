By

By

Navi. Esa simple palabra de dos sílabas es suficiente para hacer que incluso los fanáticos acérrimos de The Legend of Zelda cambien la expresión en su rostro. Pero resulta que incluso Shigeru Miyamoto, el legendario diseñador detrás de la franquicia de acción y aventuras y muchas otras propiedades de Nintendo, sintió un poco de frustración hacia el molesto compañero hada de Link poco después del lanzamiento en 1998 del clásico de Nintendo 64, Ocarina of Time.



Así lo asegura una nueva traducción de la gente de Shmuplations, que logró tener en sus manos una guía de estrategia de Ocarina of Time publicada por la revista japonesa Famitsu en abril de 1999. La conversación entre Miyamoto y el entrevistador no identificado toca una variedad de temas, pero seamos realistas: lo que queremos sabes es qué ha dicho de Navi.

“Creo que todo el sistema con Navi dándote consejos es el mayor punto débil de Ocarina of Time”, dijo Miyamoto en ese momento. “La verdad es que quería eliminar ese sistema, pero eso habría sido aún más desagradable para los jugadores. La idea, básicamente, es que Navi está ahí para los jugadores que dejan de jugar durante un mes más o menos, que luego retoman el juego y quieren recordar lo que se suponía que debían hacer”.

Miyamoto agregó que Navi y sus consejos se mantuvieron deliberadamente “estúpidos” o muy básicos, porque un sistema de pistas más complejo que se ajustara a la situación única y actual del jugador habría tomado la misma cantidad de tiempo y mano de obra que desarrollar el resto de Ocarina of Time. Es por eso que Navi dice las mismas cosas repetidamente, lo que terminó siendo uno de los factores principales de la molestia que sienten los fanáticos de Zelda al escuchar su nombre.

El resto de la entrevista incluye una charla interesante sobre la lucha de Nintendo para conectar los juegos de Zelda con un canon o historia concreta, así como sobre cómo equilibrar la dificultad para diferentes niveles de experiencia. Miyamoto en un momento incluso opina que Link en Ocarina of Time podría ser el padre de Link en el juego original de NES, una teoría interna que ahora sabemos que quedó descartado. Puedes leerla completa en Shmulations.