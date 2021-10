Ocurrió el pasado 7 de octubre. En una comisaría de policía de Huai’an, provincia china de Jiangsu, aparece una mujer pidiendo ayuda, con algo extraño en el cuello y muy nerviosa. Los presentes no dan crédito: la mujer tenía el candado de su bicicleta en el cuello y no sabía la combinación para quitárselo.

Más calmada y mientras los agentes trataban de averiguar cómo quitarle la cerradura , la mujer explica cómo llegó hasta esa situación. Al parecer, su hijo de cuatro años estaba jugando con el candado a su lado mientras ella limpiaba el baño cuando de repente se lo puso alrededor del cuello y lo cerró.



Lo que en un principio le pareció gracioso, ya que era su propio candado y conocía el código de desbloqueo, resultó en una pesadilla, ya que el pequeño lo había cambiado de alguna manera y ahora ninguno de los dos conocía la combinación para desbloquearlo. Según le contó a la policía:



Estaba limpiando el baño y mi hijo estaba jugando con el candado de la bicicleta a mi lado. De repente me lo puso alrededor del cuello y lo cerró. No pude desbloquearlo con el código que había configurado y no tenía idea de cuántas veces lo cambió, así que entré en pánico.