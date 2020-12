Filed to:

Filed to: apple car

Captura de pantalla : Twitter, TikTok.

¿Has visto ese genial video de un Apple Car que se ha hecho viral en TikTok, Twitter y YouTube? El coche tiene unas extrañas ruedas completamente esféricas y puede aparcar automáticamente, según lo que se puede ver en las imágenes.



El video ha acumulado más de 5 millones de reproducciones solo en Twitter, pero no te dejes engañar: es totalmente falso.

Con los reportajes recientes de que el proyecto de Apple de hacer un coche autónomo está en desarrollo, tiene sentido que los creadores de videos virales estén tratando de aprovechar los últimos rumores de Cupertino. Pero este video viral no es lo que parece. De hecho, esta falsificación tiene sus orígenes en un diseño en CGI que tiene casi una década.

Como explican en la web The Drive, el coche del video viral parece estar basado en un prototipo diseñado en 2013, el Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo. Al parecer, alguien tomó ese concept car y reemplazó el logotipo de Mercedes con un logo de Apple.

The Drive también señala que las extrañas ruedas como la de este video falso son físicamente imposibles. Y esto se basa en que no hay una forma práctica de hacer flotar ruedas completamente esféricas a menos que uses algo como levitación magnética, una solución completamente improbable que Goodyear Tires propuso en 2016, pero sigue siendo una fantasía.

Si ya estás entusiasmado de conducir un Apple Car, tenemos aún mas malas noticias para ti. Muchos creían que el coche de Apple podría llegar a las carreteras en 2021, pero según MacRumors, el automóvil autónomo no llegará al consumidor en los próximos años, sino que aparecerá en algún momento de 2025. E incluso eso parece optimista, dada la cantidad de obstáculos que aún existen para la conducción totalmente autónoma en las carreteras.

Sí, mucha gente predijo que para estas fechas ya tendríamos coches autónomos. Pero este tipo de avances son ma s fáciles de realizar en un laboratorio que en la carretera. Solo pregúntele al ejército de los Estados Unidos, que intentó construir un vehículo autónomo en 1985 que se habría estado comunicando con algo similar a la Skynet de Terminator.

Así que tengan mucha paciencia, fanáticos de Apple. El futuro de los robots está cerca y estamos seguros de que el levantamiento de las máquinas para hacer obsoleta a la humanidad sucederá a su debido tiempo. Sólo tenemos que esperar.