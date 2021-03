Nothing muestra el peculiar diseño que podrían tener sus primeros auriculares

Imagen : Nothing

Nothing, la críptica compañía tecnológica que acaba de lanzar el cofundador de OnePlus, Carl Pei, sigue compartiendo con cuentagotas pequeños detalles de su marca . Y en esta ocasión, podr emos observar el que podría ser su primer diseño .

En una publicación de su blog, la marca ha compartido la imagen del ‘Concept 1’, un diseño que podría corresponderse con los auriculares inalámbricos que planea lanzar Nothing este verano y del que se está encargando la firma sueca Teenage Engineering .

Sin embargo, fuentes de Nothing han explicado a The Verge que esta imagen “ quiere mostrar la filosofía de diseño general de la empresa, más que referirse a un producto en concreto” , p or lo que el diseño de los auriculares que planean lanzar en unos meses todavía podr ían sufrir algunos cambios.