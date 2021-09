By

A comienzos de este año, una mujer de 24 años trató de entrar en Hawái con un certificado de v acunación falsificado. Lo que la delató fue que en el nombre de la vacuna supuestamente usada escribió “Maderna” en lugar de “Moderna”. Ahora se ha saltado la vista judicial que tenía pendiente por aquel arresto.

Chloe Mrozak fue puesta en libertad sin fianza tras ser arrestada en el Aeropuerto Internacional de Honolulu bajo cargos menores de violar dos de las leyes de Hawái en materia de regulación de la pandemia. Esas leyes estipulan que todos los visitantes al estado isleño tienen que presentar un certificado de vacunación o guardar una cuarentena de 10 días nada más llegar. El problema es que Mrozak subió al sistema de control del aeropuerto una tarjeta de vacunación falsificada que fue detectada por la mencionada falta de ortografía en el nombre del fabricante. Puede parecer una mamarrachada, y realmente lo es, pero si la denuncia por falsedad doc umental prospera, la mamarrachada puede costarla a la señorita Mrozak un año de cárcel.

Según Associated Press, Mrozak tenía pendiente una vista vía Zoom el pasadop miércoles a la que no se presentó. La jueza Karin Holma ha emitido una nueva orden de arresto, esta vez con una fianza de 500 dólares. No es precisamente la mejor manera de salir del primer lío en que te metiste.

En abril del este mismo año, el FBI avisó de que las cartillas de vacunación son un documento oficial emitido por un organismo oficial (en este caso el Centro de Control de Enfermedades), y que falsificarlas constituye un delito federal castigado con una pena máxima de cinco años en prisión. En algunos grupos antivacunas online han estado circulando plantillas para falsificar cartillas de vacunación, pero parece que pocas han llegado a usarse en el mundo real.

A finales de agosto, fiscales neoyorquinos presentaron cargos contra una mujer de 31 años llamada Jasmine Clifford y conocida en Instagram como AntivaxMomma por fabricar y vender 250 cartillas falsas. Un farmacéutico de chicago de 34 años llamado Tangtang Zhao se enfrenta a cargos federales de hasta 120 años en prisión por vender certificados falsos en eBay. Una homeópata de 41 años de California llamada Juli A. Mazi también está pendiente de juicio por vender cartillas falsas y pastillas falsas que proporcionaban supuesta inmunidad contra el Covid-19.

Aunque Hawái ha logrado evitar lo peor de la pandemia gracias precisamente a las estrictas medidas sanitarias adoptadas por el gobierno local, la isla ha experimentado una ola que comenzó el pasado mes de junio y que solo ha comenzado a decaer hace unas semanas. Según el Instituto de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Hawái lleva 76.966 casos de Covid-19 con 738 muertes. El gobernador David Ige ha pedido a los viajeros suspender todo desplazamiento no esencial hasta al menos noviembre. Se estima que más del 75% de los habitantes del estado han recibido ya al menos una dosis de la vacuna.