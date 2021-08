By

Falta poco más de una semana hasta que se lleve a cabo el evento Samsung Unpacked, pero aún así los filtradores han compartido mas imágenes que muestran lo que el gigante tecnológico coreano ha planeado para el evento. Han aparecido nuevas imágenes que ofrecen un vistazo aún más claro del Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Buds 2 y Galaxy Watch 4 antes de su lanzamiento.



El filtrador Snoopytech publicó una serie de imágenes filtradas que muestran el Z Fold 3 en una variedad de colores junto con una imagen detallada del frontal en la que apenas se puede distinguir la cámara selfie debajo de la pantalla del teléfono. Samsung ha estado trabajando para desarrollar cámaras frontales que se puedan instalar debajo de las pantallas de un teléfono con el fin de eliminar posibles distracciones y ocultar la presencia de la cámara cuando no esté en uso. Sin embargo, la compañía aún tiene que usar esta tecnología en dispositivos reales y, hasta hace poco, no estaba claro si una cámara debajo de la pantalla funcionaría en el Z Fold 3 o no.

El Z Fold 3 presenta un diseño general similar en comparación con los modelos anteriores, pero hay algunas actualizaciones notables, incluyendo un módulo de cámara trasera más elegante y menos voluminoso, y biseles más pequeños que rodean su pantalla. Y aunque las filtraciones no mencionan mucho acerca de sus características técnicas, se rumorea que el Z Fold 3 presenta una pantalla plegable principal de 7,55 pulgadas, por lo que debería tener aproximadamente el mismo tamaño que los Galaxy Folds anteriores.

Según el sitio de tecnología alemán Winfuture.de, ahora tenemos lo que parecen ser imágenes oficiales para los Samsung Galaxy Buds 2 y Galaxy Z Flip 3.

Se espera que el Galaxy Z Flip 3 sea el teléfono más elegante y compacto de la próxima línea de teléfonos plegables de Samsung. Como se ve aquí, el Z Flip 3 mantiene el mismo diseño general que su predecesor, pero con una pantalla exterior un poco más grande. A diferencia de su hermano mayor, no se espera que el Z Flip 3 venga con soporte nativo de lápiz óptico (stylus), aunque la tecnología de pantalla plegable mejorada de Samsung debería ofrecer durabilidad mejorada.



Sin embargo, una de las grandes preguntas que estas fotos filtradas no responden es si los nuevos teléfonos de Samsung seguirán presentando un pliegue donde la pantalla del teléfono se dobla por la mitad, o si Samsung ha logrado hacer que los pliegues sean cosa del pasado. El Z Flip 3 aparentemente está posicionado como el teléfono plegable más orientado al estilo y todo tipo de usuarios, y estas fotos filtradas sugieren que el teléfono estará disponible en una amplia gama de colores, incluidos negro, violeta claro, verde oscuro y dorado. Se rumorea que el Z Flip 3 tendrá un precio base de 1.000 dólares, lo que complica un poco las cosas: elegir entre un teléfono con una pantalla de vidrio estándar y uno con una pantalla plegable más sofisticada puede ser más difícil ahora que cuestan lo mismo.

Los Galaxy Buds 2 son el posible reemplazo de los Galaxy Buds y Galaxy Buds+ originales y, como se muestra aquí, los auriculares tienen un diseño simple y aerodinámico que estará disponible en varios colores (negro, blanco y verde). La gran actualización para los nuevos auriculares inalámbricos de Samsung será el soporte para algún tipo de cancelación activa de ruido (ANC). Anteriormente, si deseabas auriculares Samsung con ANC, tenías que optar por los Galaxy Buds Pro más caros o ir por los Galaxy Buds Live, aunque el ANC de los Buds Live no es tan poderoso como algunos de sus competidores debido a su diseño único de apertura acústica.

Los Galaxy Buds 2 vienen dentro de un estuche de carga inalámbrica y también cuentan con resistencia al agua IPX2 (lo cual es lo suficientemente bueno para proteger contra cosas como el sudor y pequeñas salpicaduras). Según los reportes, el precio europeo será de 149 euros, por lo que es muy probable que tenga un precio en Estados Unidos y muchos otros territorios de unos 150 dólares.



Por último, 91mobiles publicó algunas fotos filtradas del próximo Galaxy Watch 4 Classic, incluida parte del proceso de configuración del dispositivo. Técnicamente, eso hace que estas imágenes filtradas sean, básicamente, un primer vistazo en el mundo real del nuevo One UI Watch de Samsung. Desafortunadamente, debido a que las imágenes de configuración filtradas solo muestran la introducción y los menús de configuración de tiempo, es difícil tener una idea real de cómo se verá y funcionará el nuevo sistema One UI Watch por completo.

El diseño del Galaxy 4 Watch Classic parece seguir presentando dos botones discretos en el lado derecho del reloj y lo que parece ser un bisel giratorio táctil que se puede usar para navegar por menús y aplicaciones.

Actualmente, básicamente todos los dispositivos que Samsung anunciará la próxima semana han sido filtrados de alguna forma. Y aunque todavía estamos esperando obtener más información sobre las especificaciones oficiales y el precio de cada dispositivo, entre dos nuevos teléfonos plegables, un nuevo sistema operativo para su próximo reloj inteligente y un nuevo par de auriculares inalámbricos, el próximo evento de lanzamiento de productos de Samsung parece que tendrá algo para todos. Estén atentos para más noticias e información oficial a medida que nos acercamos al evento Unpacked del 11 de agosto.