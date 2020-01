Otro final de Star Wars se acerca: di adiós a Star Wars Resistance

Kylo Ren aparecerá en el último capítulo de la serie.

¿La Saga Skywalker? Finiquitada. ¿The Mandalorian? Terminada, al menos por ahora. ¿Kenobi? Habrá que esperar y ver cómo acaba la cosa. Pero ahora, otro final de Star Wars está cerca, y es el de Star Wars Resistance.

El final de la serie Star Wars Resistance se retransmitirá este domingo 26 de enero en Disney XD. Es una serie que ha tenido sus altibajos, pero, incluso en sus peores momentos, ha servido para alegrar el día a una pequeña cantidad de fans de Star Wars. La serie se centra en el Coloso, una gran plataforma de aterrizaje donde muchas personas viven y se ganan la vida. Así que, la serie a menudo mostraba a la gente comprando, yendo al bar a tomar una copa, apostando, compitiendo, etc. Ese ha sido todo el telón de fondo para una historia de Star Wars más tradicional, pero aún así única, sobre un intrépido espía de la Resistencia llamado Kazuda Xiono que consigue descubrir varios planes de la P rimera O rden, tanto en el C oloso como en otros lugares. Por el camino nos encontramos con todo tipo de personajes fascinantes a ambos lados del conflicto, en una historia que comienza un poco antes de The Force Awakens y que terminará, creemos, un poco antes de The Rise of Skywalker.

Ahora, cerca del final, Disney ha lanzado un pequeño avance en el que se muestra el cameo más grande de esta temporada: el del Líder Supremo Kylo Ren.

¿Cómo afectarán al Coloso las órdenes de Kylo a sus soldados de la Primera Orden ? ¿La R esistencia finalmente tendrá una aparición fulgurante en la serie ? ¿Y si todo acaba conduiendo finalmente a Exegol? Podremos descubrir juntos todo esto el domingo.