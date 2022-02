By

Ni siquiera se ha estrenado Sonic the Hedgehog 2, pero Paramount Pictures acaba de confirmar una tercera película y una nueva serie de televisión.

Advertisement

Paramount se está haciendo un hueco entre las plataformas de streaming con Paramount+, y ha aprovechado esa inercia para anunciar nuevas entregas de algunas de las franquicias más queridas por su clientela millennial: Transformers, Star Trek, Quiet Place, Ninja Turtles, SpongeBob, Halo y Sonic.

Empecemos por Sonic. Haruki Satomi, el CEO de SEGA, confirmó en un comunicado el desarrollo de una tercera película de la saga en colaboración con Paramount. La pareja seguirá expandiendo el universo cinematográfico que creó en 2020 con Sonic the Hedgehog, esa película que tuvo que rehacer las animaciones de Sonic porque el diseño original era muy feo, y no solo le dio la vuelta a la situación sino que resultó un éxito de taquilla.

No hay más detalles sobre Sonic the Hedgehog 3, pero sabemos que Sonic the Hedgehog 2 llegará a los cines en abril con la introducción de Idris Elba como Knuckles. También sabemos que a Paramount le ha encantado el Knuckles de Elba porque, además de la nueva película de Sonic, ha anunciado un spinoff centrado en el equidna rojo. Se trata de una serie de televisión exclusiva de Paramount+ que contará también con la voz de Idris Elba para Knuckles.

Paramount Pictures ha anunciado además: Una nueva película de Star Trek con el plantel original de la que dirigió J.J. Abrams. Una serie de animación 3D de Transformers. La segunda temporada de la serie de Halo. Una nueva película de la saga Quiet Place. Tres películas protagonizadas por personajes de Bob Esponja. Una nueva película de las Tortugas Ninja. Una película de Las pistas de Blue. Y una serie animada de Dora la exploradora.