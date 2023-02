Pedro Pascal protagoniza Mario Kart en una parodia perfecta de The Last of Us

We may earn a commission from links on this page.

Desde que apareció como Oberyn Martell en Juego de Tronos, el ascenso al estrellato de Pedro Pascal ha sido bastante divertido de ver, porque básicamente es bueno en todo lo que hace, incluso si lo que hace en sí mismo es un desastre. Y como estrella de The Mandalorian y el nuevo éxito de HBO The Last of Us, está claro que la gente quiere ver a Pedro Pascal como un brusco pistolero , lo que hace que la nueva parodia de Saturday Night Live sea perfecta.



Pascal presentó el programa de anoche, y en uno de los sketches interpretó a Mario en una adaptación de Mario Kart de Nintendo. En lugar de escoltar a Ellie por todo el país, Mario debía llevar a la Princesa Peach (Chloe Fineman) por la Senda Arcoíris mientras Bowser (Kenan Thompson) la perguía . Sí, es literalmente una versión de Nintendo de The Last of Us, hasta explicando que los Goombas son hongos sensibles, pero también es bastante divertida y tonta como para funcionar.

Ver al elenco de Mario reimaginado como “personajes complejos y dramáticos de HBO” es bastante divertido, aunque “complejo” para Toad y Yoshi (Bowen Yang) simplemente signifique “soy bisexual”. A yuda que Pascal como Mario sea... bastante bueno ¿no ? No tiene un acento ridículo, pero básicamente lo interpreta como lo haría con Joel y se lo toma completamente en serio. (Su “Soy yo, Mario” es probablemente la mejor versión dramática que jamás obtendremos de esa frase ). Tal vez además de esa película animada que llegará en un par de meses, Nintendo podría ponerse a trabajar en una película de acción de Mario donde Pedro Pascal sea Mario y Charlie Day sea Luigi. Tal vez también podrían hacer que interprete un segundo papel como Wario.