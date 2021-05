PlayStation Studios tiene en desarrollo más de 25 juegos nuevos para PS5

Han pasado ya seis meses desde el lanzamiento de la PS5. Desde entonces hemos hablado de sus sorprendentes gatillos adaptativos, de sus veloces tiempos de carga o de sus renovados menús . Pero por muy buena que sea la nueva pieza de hardware de Sony, aun nos falta un pilar básico para juzgarla: los juegos. Y es que a pesar de haber sido un éxito en ventas, tan solo hemos visto un puñado de juegos para esta consola, pero esto es algo que podría cambiar dentro de poco.

En una entrevista con Wired, el presidente de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha sacado pecho de su producción, y ha asegurado que hay más de 25 juegos en desarrollo para su nueva consola. Lo mejor de todo es que, según el propio Hulst, más de la mitad de ellos serán entregas completamente nuevas, nada de secuelas ni spinoffs.

Hulst mencionó que algunos de los juegos serían pequeños, por lo que probablemente lleven menos tiempo de desarrollo que un juego AAA . Sin embargo, el directivo no quiso añadir nombres propios de sus nuevas producciones ni fechas aproximadas.

De momento, este año se espera que lleguen grandes títulos como Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank: Rift Apart o God of War: Ragnarok, pero esperemos que Sony se haya reservado unos cuantos ases en la manga más con los que sorprendernos . [Vía: The Verge]