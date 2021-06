El nuevo God of War se retrasa a 2022, pero llegará a PS5 y PS4

Imagen : PlayStation.

Sony ha anunciado novedades acerca de uno de sus juegos más esperados: el nuevo God of War, secuela del exitoso juego de 2018. Aunque originalmente se esperaba que llegara este mismo año 2021, su lanzamiento será en 2022. Sin embargo, hay una buena noticia.

Y esa buena noticia es que el juego estará disponible tanto para la nueva PlayStation 5 como para la generación anterior de la consola, PlayStation 4, lo que permitirá a muchas ma s personas jugarlo, sin importar si tienen o no la nueva PS5. Hermen Hulst, presidente de los estudios first party de PlayStation, ha anunciado que tanto God of War como Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7 estarán disponibles en ambas generaciones de la consola.

Al respecto del futuro de PS4, Hulst dice que “no se puede establecer una comunidad de más de 110 millones de propietarios de PlayStation 4 y después abandonarla”, por lo que “cuando tenga sentido desarrollar un título tanto para PS4 como para PS5, como es el caso de Horizon Forbidden West, el próximo God of War y GT7, seguiremos considerándolo. Si los propietario de una PS4 quieren jugar ese juego, podrán hacerlo. Si quieren ir y jugar la versión de PS5, también podrán”.

Así que tendremos que esperar un poco más para conocer cómo continúa la historia de Kratos y de Atreus en el mundo de la mitología nórdica. En el caso de Horizon Forbidden West, Guerrilla Games y PlayStation Studios recientemente mostraron por primera vez el gameplay del juego. No obstante, Hulst dice que tanto el desarrollo del nuevo Horizon como el del nuevo God of War se han visto afectados debido a la pandemia (por el acceso a la captura de movimiento de los actores, y otras tareas). “En el caso de Horizon, creemos que estamos bien encaminados para lanzarlo este fin de año, pero aún no es seguro, y estamos trabajando para confirmarlo lo antes posible”. [vía PlayStation Sony Santa Monica]