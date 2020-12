El Alpha Ace es el coche eléctrico más llamativo que verás hoy

Foto : Alpha Motors

Tengo que comenzar este artículo con los recordatorios habituales de que el nuestro es un mundo incierto, lleno de caos y entropía, y no tengo ni idea de si esto alguna vez verá la luz . Estoy bastante seguro de que todo lo relacionado con este coche solo existe en forma de representaciones artísticas y números asumidos de manera optimista. Sin embargo, lo que puedo decir con seguridad es que me gusta mucho su diseño general, así que vayamos con eso.

El coche (bueno, el concepto ) es el Alpha Motors Ace, un fastback encantador y compacto con un aspecto atrevido y ligeramente retro.

Alfa parece estar diseñando el chasis del Ace sobre un tren motriz eléctrico similar al de otros muchos otros fabricantes .

Esta imagen translúcida del automóvil sugiere que será un biplaza con lo que parece ser espacio de carga en la parte delantera y trasera:

Las especificaciones del Alfa, como son para un automóvil que aún no existe, parecen estar a la par de lo que cabría esperar de un eléctrico moderno:

“RANGO: 400+ km | CONDUCCIÓN: Tracción trasera | ACELERACIÓN: de 0 a 100 en 6 segundos | PESO: 1600 kg | Cargador rápido | Enfriador y calentador de batería ”

El interior es minimalista pero atractivo, con lo que parecen correas de cuero y metales perforados:



La parte de atrás es atrevida, con una unidad de ancho completo para los faros , ¿y tal vez una puerta trasera ? Es un automóvil compacto con grandes ruedas y guardabarros , siempre una fórmula divertida.

La parte delantera parece una actualización de los coches de f inales de la Guerra Fría, lo que me parece una buena decisión.

Los espejos laterales son increíblemente vieja escuela, y se ven geniales pero probablemente sacrifiquen unos metros de autonomía .

Parece que Alpha se basará en las reservas para decidir si esto se hace realidad o no, y no se menciona el precio, pero, si estás enamorado, hazl o.

Es un gran diseño que me encantaría ver en las carreteras, pero me han hecho daño tantas veces antes que no me haré ilusiones.

Pero quién sabe .