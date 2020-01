Por qué eligieron "House of the Dragon" para ser el primer Spin-off de Juego de Tronos y cuándo podría estrenarse

Los fans que están esperando el primer spin-off de Juego de Tronos todavía tienen mucho tiempo por delante . El presidente de programación de HBO, Casey Bloys, dijo ayer que la precuela de los Targaryen, llamada House of the Dragon, probablemente no podrá verse antes de 2022. Bloys también explicó por qué han elegido esa historia, y no la precuela escrita por Jane Goldman y protagonizada por Naomi Watts que fue cancelada hace unos meses.

“Cuando estamos desarrollando pilotos , a veces las cosas cuadran y a veces no”, dijo a Deadline. “Una de las cosas que a las que creo que Jane se enfrentó maravillosamente, y que era un desafío, es que hubo que crear muchos m ás papeles porque su historia tenía lugar 8. 000 años antes de la serie [original], por lo que hacía falta mucho más. Una de las cosas de House of Dragons es que ya existe un libro, por lo que nos sirve como una hoja de ruta para la serie” .

El libro de George R.R. Martin al que se refiere Bloys es Fire and Blood, que se publicó en 2018, y que servirá de principal inspiración para la nueva serie . Parece que la cadena tiene más confianza en un equipo que ya tenga un plan que seguir que no un guionista que intente hacer algo nuevo y fresco 8. 000 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.

“Creo que Jane hizo un buen trabajo , fue un gran desafío, pero no había nada que pudiésemos señalar y decir, oh, ese elemento no ha funcionado , solo que en general no funcionó”, continuó Bloys. “Esa es una de las razones por las que comenzamos a pensar en ‘ ¿Hay una vida después de Juego de Tronos en términos de Juego de Tronos?’ , por eso d esarrollamos a propósito múltiples proyectos. Hubiésemos tenido mucha suerte si al hacer un piloto fuese uno exitoso, pero como sabéis, cuando todo está en desarrollo, son necesarios muchos intentos para hacerlo bien, esto no es diferente” .

Hablando de esos otros proyectos, Bloys confirmó que aunque hubo en un momento otras series en desarrollo, actualmente están toda s descartadas hasta que House of the Dragon eche a andar .

“Yo creo que, por ahora, conseguir que House of the Dragon se estrene va a ser la prioridad número uno”, dijo Bloys. “N o hay planes inmediatos para nada más. Todos estamos centrados en House of the Dragon” .

De ahí la fecha de estreno estimada para 2022. Todavía se están escribiendo l os guiones y cuando acaben con ello , podrán comenzar con el casting, construir los sets de rodaje y luego comenzar a grabar . De momento, parece que la serie es un huevo de dragón esperando a convertirse en algo más.