De los tres teléfonos recién presentados por Realme (Puedes leer sobre el 9 Pro y el 9 Pro + aquí), el Realme 9i es el menos interesante. A menos, por supuesto, que busques un Android competente por solo 229 euros. En este último caso te conviene sigue leyendo.

Poco que decir del apartado externo del móvil. El Realme 9i no destaca especialmente respecto a los demás móviles modernos. Su característica externa más peculiar es un acabado denominado Stereo Prism. El cristal de la parte trasera está confeccionado en una serie de capas superpuestas que, al reflejar la luz, genera bandas luminosas. Es un acabado agradable a la vista y a la vez muy discreto, pero es un imán para huellas. El móvil mide 8,4mm de grosor y pesa 190 gramos.

Realme 9i Realme 9i ¿Qué es? El móviil más asequible de la nueva Serie 9 de Realme Precio 229,9 euros (4/64GB) o 249,99 euros (4/128GB) Nos gusta Las cámaras (especialmente de nche), la batería y carga rápidas No nos gusta Podría haber sido un pelo más potente. No tiene 5G.

La parte delantera la preside una pantalla LCD de 6,6 pulgadas y resolución 2412 x 1080 (401ppp) con 480 Nits de brillo y una tasa de refresco de 90Hz con soporte táctil de 180Hz. La tasa de refresco, como viene siendo habitual en los últimos Realme, la puedes dejar en automático (lo más indicado si quieres ahorrar batería), o fijarla manualmente en 60 o 90Hz. La pantalla se distingue a pleno Sol, pero no es un brillo como para echar cohetes.



A diferencia de sus hermanos de gama, en el 9i el sensor de huellas está en el botón lateral de encendido, algo que yo encuentro una bendición, porque nunca me he llevado bien con los sensores debajo de la pantalla. La detección facial también funciona muy correctamente si la prefieres. A nivel de sonido, el Realme 9i cuenta con dos altavoces, algo que no es precisamente muy común en los gama media baratuelos como este. El sonido no es Dolby como en el 9 Pro+, pero suenan razonablemente bien. No suenan, eso sí, especialmente alto. No vas a tener problemas para escuchar la alarma por la mañana, pero tampoco esperes llenar tu habitación con ellos ni con el volumen a tope. Lo que sí tiene el 9i es un puerto de auriculares para satisfacer al audiófilo renegón que pueda haber en ti.

Procesador y batería

Llegamos a un punto en el que Realme ha hecho especial énfasis. La compañía asegura que el Realme 9i es el primer móvil en llegar al mercado con el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 680, un Octa Core de 6 nanómetros con cuatro núcleos ARM Cortex-A73 a 2.4GHz, otros tantos Cortex-A53 a 1.9GHz, y gráfica Adreno 610. Entiendo que se refieren al primero con este procesador dentro de la propia Realme porque el Xiaomi Redmi Note 11 también lleva este chip.

La arquitectura de 6 nanómetros del chip tampoco es muy indicativa de si es más o menos potente. A lo sumo indica que es más nuevo y que probablemente tenga un menor consumo de batería. De hecho, y si a los test Antutu o Geekbench nos referimos, el Snapdragon 680 no es mejor que otros chips de Qualcomm ya establecidos hace más de un año como el 720G o incluso el 695. El Snapdragon 680 tampoco tiene 5G, lo que es un factor a considerar si queremos usar el móvil durante unos cuantos años y acabamos cayendo en la oferta 5G de alguna operadora.

No puedo decir que el procesador del 9i sea malo, pero me da la sensación de que se queda un pelo corto en algunas tareas. Se pueden ejecutar juegos tragones en el móvil, sí, por supuesto, pero se aprecian tiempos de carga superiores en esas pequeñas tareas cotidianas que van desde abrir una página en Chrome hasta instalar una nueva aplicación. No es nada malo. Simplemente es lo que tienen los móviles asequibles. Quizá también sea cosa de los 4GB de memoria, que se quedan un poco cortos a día de hoy.

En otras palabras, que tu abuela no va a tener ningún problema con este móvil, pero si eres una persona de las que les saca chispas a los móviles quizá merezca la pena hacer un esfuerzo y gastarse unos eurillos de más en algo más potente. Por 80 euros más ya tienes la versión básica del 9 Pro, que tiene 6GB de RAM y un Snapdragon 695 con 5G.

En lo que sí gana el 9i es en consumo de batería, que en mis pruebas me está durando dos días largos. No es que la batería sea más grande (lleva una 5.000 mAh como la del 9 Pro). Es que el consumo del procesador es tan bajo que se deja notar. La carga por USB-C es una DART de 33W que carga completamente el 9i en poco más de una hora.

Cámaras

El 9i no está nada mal equipado en lo que a cámaras se refiere. El sensor principal puede no ser un Sony como en el 9 Pro+, pero sus 50MP se dejan sentir, y es especialmente amoroso en fotos nocturnas. Las tres cámaras que lleva el Realme 9i son:

Una principal Nightsight de 50MP con 77 grados de ángulo de visión y apertura f/1.8

Una cámara para retratos (básicamente un sensor de profundidad para bokeh) de 2MP y apertura f/2.4.

Una cámara Macro de la que no se especifican los megapíxeles (2MP según algunos analistas) con 4cm de distancia mínima y f/2.4.

A primera vista no parece gran cosa, pero debo reconocer que en la práctica funcionan muy bien. Lógicamente, no tiene gran angular, pero no es una cámara que use mucho de todas maneras, y para que haya tanta diferencia en resolución como la que se aprecia en el gran angular del 9Pro+, pues mejor no tenerla. El zoom digital cuenta con dos pasos (2x y 5x) y puede forzarse hasta los 10x, pero no recomiendo llegar a esos extremos. Los 5x son usables de día y con buena luz, y los 2x son más o menos usables en cualquier situación con resultados que no empasten demasiado, salvo de noche (ver más abajo).

El macro destaca especialmente, y también el modo retrato, tanto con la cámara delantera como con la principal, pero el que se lleva la palma es el modo nocturno, que se cuenta entre los mejores que he probado en móviles tan asequibles como este.

El modo nocturno del 9i tiene una cosa que me llama mucho la atención, y es el color. Aunque no es muy realista, logra sacar un colorido en tomas nocturnas realmente espectacular. La pega es que la mayor parte de las fotos nocturnas tienen mucho ruido. Curiosamente, ese ruido está más presente en fotos que tienen más luz general que en las que tienen zonas de oscuridad y luz muy contrastadas. En cuanto al zoom, mejor no usarlo de noche. En 2X ya añade bastante ruido. Por encima de eso es prácticamente inusable.

La pena, por supuesto, es que la aplicación de cámara no cuente con los modos de larga exposición de los 9 Pro y 9 Pro+, pero en algo se tenían que diferenciar los hermanos mayores de la Serie 9. De todos modos, el modo nocturno es más que digno para tratarse de un móvil tan barato.



En resumen

El Realme 9i es un buen móvil asequible si te interesa sacar fotos dignas y una buena duración de la batería. Sin embargo, si lo que buscas (o necesitas) es potencia probablemente te merezca la pena subir algo en la serie 9 y hacerte con un 9 Pro o el equivalente en marcas como Xiaomi u Oppo.

Con todo, el precio de salida del 9i es de solo 230 euros en su versión más básica. Eso quiere decir que es muy probable que acabemos viéndolo en una promoción que baje de los 200 euros. No se puede pedir mucho más por tan poco dinero en un móvil.