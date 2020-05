Probamos el Turboant X7, el supuesto 'Xiaomi killer' de los patinetes

Filed to:

El patinete eléctrico Turboant X7 con batería extraíble Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

Cuando Turboant nos ofreció probar su patinete eléctrico, el Turboant X7, mi primera impresión fue que era otro clon del Xiaomi Mi Scooter. Una inspección en profundidad me descubrió las diferencias que, para algunos, inclinará la balanza a favor de este y, para otros, a favor del M365. Esto es lo que tienes que saber sobre el último candidato a ‘Xiaomi killer’ con batería extraíble.

Especificaciones completas

Turboant X7 Turboant X7 Dimensiones (desplegado) 105,6 x 42 x 116,6 cm Dimensiones (plegado) 105,6 x 42 x 45 cm Distancia al suelo 12 cm Peso 13,5 kg Motor 36 V, 350 W Neumáticos 8,5" sin cámara de aire Velocidad máxima 25 km/h (Europa), 32 km/h (EE.UU.) Rango 15-25 km Carga mín/máx 20/125 kg Frenos Freno motor, freno de disco, freno de pie Batería 6400 mAh, desmontable Iluminación Faro LED + luz trasera Resistencia al agua IPX4 Otros Timbre, control de crucero, 3 modos de velocidad

Ventajas y desventajas

A primera vista, el Turboant X7 tiene un diseño similar al scooter de Xiaomi, pero las apariencias engañan. La batería del X7 está escondida en el mástil del manillar en lugar de la base, lo que le confiere dos ventajas y dos desventajas.



Al tener un manillar más alto y una base más baja que el Xiaomi Mi Scooter, el Turboant X7 es más cómodo para personas de mayor estatura, que pueden viajar en una postura más relajada. Además, la batería es desmontable y viene con su propio puerto de carga. En la práctica, esto te permite dejar el patinete en un trastero, un garaje o la calle y llevarte a casa únicamente la batería para cargarla por las noches. Puedes comprar una batería extra para duplicar el alcance, pero cuesta 300 dólares. Esa opción es más interesante para empresas de alquiler de patinetes, que con un modelo como este pueden cambiar las baterías descargadas por otras ya cargadas sin tener que transportar los patinetes.

Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

El principal problema es que la bahía del manillar no se puede asegurar con candado. Cualquiera puede pulsar el botón para abrirla y llevarse la batería. Teniendo en cuenta que la batería es el componente más caro del patinete, quizá prefieras llevarla siempre contigo, aunque sea para entrar un momento al supermercado.

La segunda desventaja de este diseño es que tiene un centro de gravedad más alto que los scooters que llevan la batería en la base. Eso significa que es más inestable en las curvas; especialmente en el modo deportivo, que alcanza las velocidades más altas. Por suerte, el ángulo de dirección es limitado, lo que te obliga a hacer trazadas más amplias y reduce el riesgo de accidentes, especialmente si eres un patinador poco experimentado.

Diseño plegable, ruedas sin cámara

El Turboant X7 pesa 13,5 kg, prácticamente lo mismo que el Xiaomi Mi Scooter. En teoría soporta una carga máxima de 125 kg, pero no noté una reducción de velocidad con más peso (en cualquier caso, no está recomendado que vayan dos personas a bordo: por seguridad y por autonomía). En cuanto a la lluvia, el X7 tiene clasificación IPX4, lo que significa que es resistente a las salpicaduras, pero Turboant no recomienda conducir en condiciones húmedas.

La construcción me parece buena. No es que sea una máquina muy sofisticada, pero tiene un diseño cuidado. La pata de apoyo es uno de sus grandes fallos: demasiado corta para apoyar el patinete en suelos inclinados. También leí en algunas opiniones que puede llegarte a casa con las ruedas desinfladas. No fue mi caso, pero lo mejor es inflarlas completamente antes del primer uso. Una presión de 50 PSI retrasa el desgaste de las ruedas y aumenta el alcance de la batería.

Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

Las neumáticos de 8,5 pulgadas no tienen cámara de aire (como los de Xiaomi), por lo que son menos propensos a los pinchazos y aportan cierta amortiguación. Esto es doblemente interesante porque, gracias a que el peso del patinete está en el manillar, el X7 no se sacude tanto en terrenos irregulares. No es algo realmente diferencial (sigue siendo un patinete urbano diseñado para ir por el asfalto), pero es bastante cómodo.



Como otros scooters eléctricos, el Turboant X7 se puede plegar. Para plegarlo, tienes que mover una pequeña abrazadera de plástico y tirar de una llave de metal en la base del mástil. El manillar queda apoyado en el guardabarros trasero, lo que frena la rueda e impide que se mueva (un mecanismo sencillo y muy práctico). Es algo más compacto que el Xiaomi, pero aun plegado mide 45 centímetros de alto, por lo que es probable que no quepa debajo de tu cama.

Suave, simple, con tres velocidades

La conducción es suave y cómoda. El rendimiento es similar al de otros patinetes de esta gama: suficiente para desplazamientos urbanos. La velocidad máxima está limitada a 25 km/h en el modelo europeo, pero el que venden en países como Estados Unidos alcanza los 32 km/h. La aceleración no es gran cosa, lo que puede ser un inconveniente si estás en medio del tráfico. Sin embargo, una vez que el patinete alcanza la velocidad de crucero, la mantiene sin problema.

Con una batería de 36 V y un motor de 350 W en la rueda delantera, llama la atención que el X7 acelere ligeramente más lento que el Xiaomi Mi Scooter. Parece hecho adrede, ya sea para ahorrar batería o para adaptarse a conductores nóveles (un posible atractivo para empresas de alquiler de patinetes que estén buscando alternativas al Xiaomi que sean fáciles de manejar).

Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

El Turboant X7 es un scooter simple y fácil de conducir. Se enciende casi de inmediato con una pulsación larga del botón de encendido. Tiene tres niveles de velocidad, que puedes seleccionar con el botón de función. El nivel bajo limita la velocidad a 10 km/h. El nivel medio (que se distingue por una “D” con fondo blanco en la pantalla) limita la velocidad a 15 km/h. El nivel deportivo (que se distingue por una “D” con fondo rojo) limita la velocidad a 25 km/h.

La aceleración se puede ajustar manualmente con el acelerador (la palanca roja), pero hay un modo crucero que se activa solo si mantienes pulsado el acelerador durante seis segundos y luego lo sueltas. Si estás en modo crucero y pulsas el acelerador de nuevo, el patinete desacelerará suavemente haciendo uso del freno motor (que no es un freno regenerativo). También puedes frenar manualmente pisando el guardabarros de la rueda trasera. Por último, si presionas la palanca de freno del manillar, activarás el disco de freno. Lo mejor es complementar las tres opciones en función de la distancia que tengas para frenar.

Un menú oculto, una batería justita

El modo crucero es la forma normal de conducir. Eliges la velocidad a la que quieres ir (entre las tres opciones predefinidas) y dejas que el patinete vaya solo. Pero este control automático de la velocidad puede ser molesto para algunos usuarios, ya que se activa por defecto y hace sonar un pitido estridente para avisarte de que has entrado en modo crucero y puedes soltar el acelerador.

Por suerte, hay un menú oculto que permite desactivarlo. Pulsa el botón de encendido y el botón de función a la vez para acceder a él . La función P0 te permite cambiar la unidad del velocímetro de km/h a mph. P1 activa o desactiva el control de crucero. P2 activa o desactiva la velocidad mínima para acelerar (por defecto, tienes que ayudar a l patinete con el pie para arrancar , lo que evita accidentes). P3 se usa si has cambiado los neumáticos de 8,5 pulgadas por otros de 10 pulgadas . P4 controla el límite de velocidad máxima en los modos predefinidos.

Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

Otra combinación de botones que jamás habría descubierto sin leer el manual de instrucciones es cómo se encienden las luces. Hay que pulsar dos veces el botón de función para iluminar el faro LED frontal y la luz roja trasera de 1 W.



La batería de 6400 mAh da para lo que da: desplazamientos a la compra, al gimnasio o al trabajo. La autonomía oficial del Turboant X7 son 25 km. Si tu ciudad no es completamente plana y, digamos, no estás en tu peso ideal, puedes quitar hasta 10 km de ese rango. La buena noticia es que no necesitas acercar el patinete al enchufe para cargarlo. Tienes la opción de usar tanto el puerto de carga del scooter como el de la batería extraíble. Una carga de 0 a 100 tarda 4,5 horas en completarse .

Cuánto cuesta el Turboant X7

Con luces y timbre incorporados, el Turboant X7 viene listo para usar. Solo hay que desplegar el mástil y enroscar el manillar. Dicho esto, ¿cuánto cuesta? El precio oficial del modelo europeo en la web de Turboant es de 450 euros. El modelo estadounidense se puede encontrar por 400 dólares.

Ese precio lo sitúa por encima del Xiaomi Mi Scooter (o Mijia M365) y entre dos de los patinetes más vendidos en Amazon: el Gotrax GXL V2, que cuesta $250 pero es significativamente menos potente, y el Segway Ninebot MAX, que cuesta $800 pero tiene una batería mucho más grande.

Foto : Matías S. Zavia ( GizmodoES )

A ese precio, el Turboant X7 difícilmente es un ‘Xiaomi killer’, pero tiene la ventaja de llevar una batería extraíble y ofrecer una conducción más relajada a las personas altas, ya que tiene la base más baja y el manillar más arriba. Además, este mismo modelo se puede encontrar en Alibaba con los típicos cupones de descuento bajo otro nombre: HX X7.



En definitiva, el X7 es un patinete eléctrico cómodo, sencillo y urbano que vale la pena tener en el radar para el próximo Día de los Solteros o Black Friday.