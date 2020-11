Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2: si el rey de los patinetes eléctricos sigue sin arriesgar, puede quedarse sin corona

Filed to:

Imagen : Julio Cerezo

No hay que tocar lo que funciona. Esta ha sido sin duda la premisa que se ha puesto Xiaomi entre ceja y ceja a la hora de renovar al rey de sus patinetes eléctricos, el Xiaomi Mi Electric Scooter Pro. ¿Pero qué cambios ha introducido la compañía china en su nuevo modelo? ¿Merece la pena? Hemos tenido la oportunidad de probarlo durante unas semanas y esto es lo que necesitas saber si estás pensando en hacerte con uno.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 DIMENSIONES 113 x 43 x 118 cm POTENCIA 300 W VELOCIDAD 25 km/h PESO 14,2 kg AUTONOMÍA Máxima 45 km BATERÍA 12800 mAh, 474Wh RESISTENCIA AL AGUA Certificación IP54 contra el agua y el polvo CARGA MÁXIMA 100 kg FRENOS Frenado regenerativo en ambas ruedas y sistema antibloqueo E-ABS en la rueda delantera PRECIO 517 €

Cambios los justos

Por fuera el Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 es prácticamente igual que su predecesor. Su cuerpo de aluminio hace que el patinete siga siendo duro, estable y resistente, pero viene con una gran pega: el peso. La construcción del patinete y su enorme batería de 12800 mAh hacen que el Mi Scooter Pro 2 se vaya hasta los 14,2 kg de peso. Y esos son muchos kilos para llevar a cuestas.

El sistema de plegado del patinete —heredado del anterior modelo— es tan simple como ingenioso, ya que aprovecha la forma del timbre para engarzar el manillar con el guardabarros trasero. Pero los problemas llegan a la hora de llevarnos el patinete con nosotros. La única opción que tenemos es cogerlo a pulso desde la barra que conecta el manillar con el resto del patinete, y a no ser que tengas unos bíceps como los del Capitán América (no es mi caso, lamentablemente), no podrás recorrer muchos metros sin que parezca que se te van a desmontar los brazos. Si Xiaomi da con un sistema que nos permita echarnos el patinete a la espalda o agarrarlo de forma más cómoda, el peso será un asunto menor.

Aunque el sistema de enganche es ingenioso, no es del todo infalible. Imagen : Julio Cerezo

El panel de control también se ha mantenido casi idéntico. En él se pueden consultar datos como la velocidad, el modo de conducción del patinete, la batería o su estado de bloqueo. Solo tiene un único botón y con él podemos encender y apagar el Electric Scooter Pro 2, alternar entre los modos de conducción o activar y desactivar los faros. Hay que decir que es un sistema sencillo e intuitivo.

Desde la aplicación Mi Home también tenemos acceso a algunas funciones extra, como el control de crucero, el bloqueo del patinete o la posibilidad de encender de forma continua la luz trasera.

La aplicación Mi Home nos ofrece más opciones de configuración para el patinete. Imagen : Julio Cerezo

¿Dónde están los cambios entonces? Xiaomi ha querido centrar sus esfuerzos en el apartado de la seguridad, haciendo cambios algo menos evidentes pero no por ello menos importantes. El más notable de todos ha sido su renovado sistema de doble freno en ambas ruedas, que ahora además incluye un mecanismo antibloqueo regenerativo E-ABS en la rueda delantera. Esto puede que sobre el papel no te diga gran cosa, pero en la práctica se nota.

Además, también han duplicado la potencia del faro delantero (2 W) y han incluido reflectores tanto en los extremos como en los laterales para mejorar la visibilidad del patinete de noche. Todos estos cambios son de agradecer, pero hubiese estado bien que Xiaomi se hubiese soltado el pelo con algún cambio más.

Experiencia y uso

Salvo por los cambios en el sistema de frenado, la conducción entre el Mi Scooter Pro 2 y su predecesor se ha mantenido prácticamente igual. El hecho de que la batería se encuentre en la base del patinete hace que sea más sencillo mantener el equilibrio y, aunque la altura del manillar sigue sin ser regulable, resulta bastante cómodo de manejar.

Por normativa, la velocidad máxima del patinete se encuentra limitada a 25 km/h, así que en este sentido tampoco se le puede reclamar mucho a Xiaomi. Tienes tres modos de conducción donde elegir, que limitan la velocidad que puede alcanzar el patinete: un modo peatonal, cuya velocidad está limitada a 5 km/h y que está pensado para transitar por zonas concurridas como las aceras, un modo estándar, cuya velocidad máxima es de 20 km/h; y un modo deportivo, el único capaz de alcanzar la máxima velocidad del patinete.

Está bien disponer de los tres, pero en la práctica he terminado utilizando casi únicamente el modo deportivo, ya que es el único que se lleva bien con las cuestas pronunciadas.

A no ser que tengas unos bíceps generosos, no tardarás en cansarte de cargar con el patinete a cuestas. Imagen : Julio Cerezo

Esto tiene también su repercusión sobre la autonomía del patinete, claro. Xiaomi promete hasta 45 kilómetros de autonomía con una sola carga, pero esto variará en función del modo de conducción que utilices y del uso que hagas del sistema de freno regenerativo. Con el modo deportivo, esa autonomía baja entre los 35 y 40 kilómetros, pero siguen siendo buenos números. Eso sí, llenar al completo de nuevo su batería te llevará algo más de 8 horas, así que acuérdate de ponerlo a cargar antes de irte a dormir.

A pesar de su enorme éxito y de sus mejoras, el Mi Scooter Pro 2 sigue teniendo algunas carencias. La principal de todas ellas es que el patinete no tiene ningún tipo de sistema de amortiguación, así que si vas a circular por zonas mal pavimentadas, es posible que quieras investigar otras opciones en el mercado. Además, como hemos comentado antes, no estaría mal que los ingenieros diesen con una manera de reducir el peso y trabajasen en su ergonomía para transportarlo de una forma mucho más cómoda.

La luz trasera se puede configurar para que se active al frenar o que esté todo el rato encendida. Imagen : Julio Cerezo

Antes de hacerte con un patinete

Quizás te puedan parecer obviedades, pero aquí van un par de cosas importantes que deberías tener en cuenta antes de lanzarte (o no) a por un patinete eléctrico.

Piensa por donde vas a circular con el patinete. Si vas a hacer tus trayectos por carriles bici o por calles muy poco transitadas, el patinete puede ser una forma muy cómoda de desplazarte. Sin embargo, si no es así, tengo que avisarte de que compartir la calzada con un buen puñado de coches puede conllevar su riesgo.

Trucar el patinete es una temeridad. Se que hay muchos a quienes el límite legal de 25 km/h se les queda corto y se ven tentados a modificar sus patinetes para que se salten esta limitación. Instalar un firmware pirata a tu patinete ya de por sí tiene una serie de implicaciones de seguridad bastante obvias, así que no merece la pena entrar en detalles al respecto, pero además, deberías pensar en tu integridad física. Te aseguro que si coges un bache a una velocidad mucho mayor de ese límite, el golpe está asegurado, así que dudo que te acabe compensando la jugada.

El nuevo sistema de doble freno de Xiaomi es la mejora más importante del Mi Scooter Pro 2. Tendrás que comprobar con frecuencia la presión de las ruedas para evitar pinchazos. Imagen : Julio Cerezo

En resumen

Tiene pinta de que el Mi Electric Scooter Pro 2 seguirá siendo el patinete eléctrico más popular durante un tiempo, pero como Xiaomi no arriesgue más de aquí en adelante, no creo que tarde en tener que ceder la corona a otras marcas pujantes.

El Scooter Pro 2 es un gran patinete eléctrico: ofrece potencia, seguridad y una buena autonomía. A demás, tiene el plus de ser un medio de transporte sostenible, que eso nunca está de más, pero los 500 euros que marca su etiqueta invitan a que te plantees seriamente si le vas a dar o no un buen uso .