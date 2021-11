Las baterías externas están bien, pero tienen un problema muy común: se tarda una eternidad en cargarlas. Elecjet ha recurrido al grafeno para solucionar el problema. El resultado es lo que ellos llaman la batería externa más rápida en cargar del planeta, y a juzgar por las pruebas puede que lleven razón.



Externamente, la Elecjet Apollo Ultra no se diferencia mucho de otras baterías portátiles. Mide 130 x 68 x 17 mm y pesa 256 gramos. Lo que la hace muy manejable en cualquier mochila. En el lateral encontramos dos puertos de carga. Uno es un USB de tamaño convencional, y el otro es un USB-C que sirve para cargar la batería pero que también se puede usar para cargar dispositivos.

Elecjet Apollo Ultra Elecjet Apollo Ultra ¿Qué es? Una batería portátil con carga rápida que se llena en solo 27 minutos. Precio 65 dólares / 58 euros (Indiegogo) Nos gusta Que se carga en solo 27 minutos. La pantalla LED. Su tamaño. La compatibilidad PD PPS. No nos gusta Que no viene con el cargador de 100W que necesita.

Al lado de los puertos hay una utilísima pantalla LED que informa del porcentaje de batería que nos queda, así como de si está cargando algún dispositivo (aparece un pequeño rayo verde). Para mostrar esta información basta con pulsar el botón de encendido una vez.

Batería lista en 27 minutos

La gracia de la Elecjet Apollo Ultra es que carga completamente en 27 minutos. Lo he comprobado personalmente y es básicamente cierto (29,37 minutos en mis pruebas). De hecho podemos ver cómo el porcentaje sube como la espuma a simple vista. Al cargar se nota bastante calentamiento de la batería (44,6 grados Celsius medidos en superficie mediante termómetro de infrarrojos) pero no es una temperatura muy alarmante, y de hecho en cuanto termina de cargar se enfría con mucha rapidez.

Apenas un par de minutos por encima de la cifra dada por el fabricante. Muy bien. Justo al terminar de cargar, la parte más caliente está a algo más de 45 grados (medida en superficie, probablemente dentro sea algo más). Se enfría muy rápido. 1 / 2

Para alcanzar este notable logro en velocidad de carga, Elecjet a recurrido a un material del que hemos oído hablar mucho en laboratorio, pero que hasta ahora no tiene tantas aplicaciones en el mundo real como nos gustaría: el grafeno. La compañía no ha especificado exactamente cómo ha integrado este material, pero a juzgar por la expresión “células de grafeno compuesto” que usa en la web donde explica esta tecnología parece que lo que ha hecho es añadir una solución de grafeno en el cátodo, y capas de grafeno en el ánodo de una batería de iones de litio.



El grafeno es un excelente conductor que ofrece muy poca resistencia eléctrica. Además, es físicamente muy resistente. En teoría, esto no solo se traduce en una mayor velocidad de carga, sino además en una excelente durabilidad. Elecjet asegura que la Apollo Ultra aguanta un mínimo de 2.500 ciclos de carga y compara esa cifra con cinco años de uso diario (carga y descarga diaria). En dos semanas que la llevo usando no puedo respaldar esa cifra con conocimiento de causa, pero de momento no he experimentado ningún problema.

Para cargarse a sí misma, la ElecJet Apollo Ultra usa el puerto USB-C, pero la batería soporta carga pass-through. En otras palabras, que podemos cargar la Elecjet Apollo Ultra usando el USB-C, mientras usamos el puerto USB convencional para cargar otra cosa.

Cargando dispositivos con la Elecjet Apollo Ultra

La Elecjet Apollo Ultra es excepcionalmente rápida a la hora de cargarse, pero cuando toca cargar otros dispositivos la velocidad depende del dispositivo que queramos cargar y de cómo lo hagamos. Para empezar, la diferencia entre el puerto USB y el USB-C no es solo de formato. El USB convencional de la Apollo ofrece carga de 18W. El USB-C tiene carga rápida de 65W con un máximo de 87 para cargar portátiles. Esto se traduce en que, si cargamos un móvil con una batería tan grande como la del Asus ROG 5S (6 .000 mAh), hacerlo con el puerto USB nos llevará exactamente 1hora y 53 minutos. Mientras que hacerlo con el USB-C tarda alrededor de la mitad .



Es posible cargar dos dispositivos a la vez, pero si lo hacemos, la velocidad de carga de los dos puertos se reduce a solo 15W. Está bien si queremos cargar dos cosas que requieran poca potencia como auriculares, pero si vamos a cargar un móvil con carga rápida de 65W probablemente ahorraremos tiempo si lo dejamos cargando solo.

Incluso sabiendo esto, es posible que los tiempos de carga varíen mucho en función de qué queramos cargar, y la culpa la tienen los estándares de carga rápida de cada dispositivo. Vamos a tratar de explicar esto brevemente.



Por defecto, un puerto USB-C normal da 5V y hasta 5A de carga. Para mejorar estas cifras, el USB Implementers Forum lanzó el estándar PD (Power Delivery). Se trata de una tecnología ya veterana que permite a los dispositivos (léase, el móvil y su cargador) comunicarse entre sí para optimizar el voltaje de forma dinámica hasta un máximo de 20V, 5A y 100W. Es también la tecnología que hace posible que un mismo puerto USB-C sea de entrada o salida en cuanto a carga.

La Elecjet Apollo Ultra integra Power Delivery, lo que es una excelente noticia dado que es un estándar universal. Apple, por citar a un fabricante especialito con sus estándares de carga, lleva usando PD desde el iPad Pro de 2015, el iPhone 8, y el MacBook Pro de 2016, así que a menos que tengas un dispositivo realmente antiguo, no deberías tener ningún problema. Lo que sí necesitarás (en el caso de Apple) será un adaptador de cable.



La cosa cambia en Android, porque PD no es el único estándar de carga rápida. Además está el estándar Quickcharge de Qualcomm, que ahora mismo está en su versión 4.0. Normalmente, los móviles modernos son compatibles con ambos estándares, pero hay algunas notables excepciones. Los móviles OnePlus con Warp Charge, por ejemplo, no se llevan bien con el estándar PD porque Warp Charge es un estándar propietario. En la práctica esto significa que si conectas un Oneplus a la Elecjet Apollo Ultra (lo se porque lo he probado), no obtendrás ninguna carga rápida aunque uses el puerto USB-C. La culpa de esto obviamente es de OnePlus.

Finalmente, está el estándar Programmable Power Supply (PPS). Se trata de una actualización que el USB Implementers Forum añadió en 2017 al estándar USB PD 3.0. Es el estándar que tienen, por ejemplo, los últimos móviles Samsung (Del Galaxy S20 en adelante) y permite ajustar de forma dinámica el voltaje para minimizar el calentamiento y reducir el estrés de la batería. La Elecjet Apollo Ultra es compatible con PPS, así que ningún problema.



El mayor problema de estándares que puedes encontrar con la Apollo Ultra es a nivel de elegir un cargador. La batería no incluye cargador en la caja. En teoría, la batería detecta automáticamente el cargador que le conectes y ajusta la carga en consonancia, por eso no hay problema. Sin embargo, para aprovechar toda la velocidad que da el grafeno y cargar en 27-29 minutos necesitas un cargador de al menos 100W compatible con USB-C PD. Elecjet tiene un modelo de 120W con tres puertos que cuesta 65 dólares, pero es un buen pico a añadir a la batería

En cuanto a lo que podemos cargar con una sola carga de la Apollo Ultra, a continuación algunos ejemplos que he probado con dispositivos que tenía por casa:

Asus ROG 5 (batería de 6.000 mAh con carga de 65W): Se cargó completamente (de 42% a 10 0%) en 41 minutos. La Elecjet Apollo Ultra perdió un 50 % de su carga en el proceso.

Motorola Defy 2021 (batería de 5.000 mAh con carga de 20W): Se cargó completamente (de 0 a 100%) en 2 horas y 12 minutos minutos. La Elecjet Apollo Ultra perdió un 72 % de su carga en el proceso.

Huawei Matebook 13 2011 (batería de 41,8Wh): Se cargó de 27% a 84% en 51 minutos. La Elecjet Apollo Ultra perdió el 100% de su carga en el proceso.

Los resultados son interesantes porque, según Elecjet, la Apollo Ultra tiene 10000mAh (o 40Wh). Sin embargo, al cargar un Asus ROG 5 con batería de 6000mAh prácticamente agotamos toda la energía disponible cuando en teoría debería haber quedado un 40% tras la carga completa. Cargar un Huawei Mate 30 con batería de 4.500 mAh se lleva alrededor de un 60% de la batería total de la Apollo Ultra. En otras palabras, que las cifras reales están un poco por debajo de las promocionadas (8 horas más de autonomía en un MacBook Pro, 11 horas más en un iPad y 35 en un iPhone X). Mi impresión es que el rendimiento de la batería externa depende mucho del sistema de carga y las compatibilidades o sistemas propietarios de cada dispositivo.

En resumen

La buena noticia es que la diferencia entre las cifras reales y las promocionadas parece pequeña. Con semejante rapidez de carga y con esa resistencia, podemos cargar la Apollo Ultra varias veces y seguir disponiendo de una batería de respaldo bastante versátil y ligera. Además no es terriblemente cara.

El precio de la Elecjet Apollo Ultra será de 100 dólares cuando llegue a la tienda online del fabricante, pero ahora mismo se puede comprar por solo 65 dólares (59 euros) en la campaña que Elecjet acaba de inciar en Indiegogo. Cuando la compañía nos cedió una unidad para prueba, Elecjet también nos proporcionó un código secreto promocional que añade un año más de garantía a los lectores de Gizmodo. Tan solo tienes que seguir este enlace para reclamarlo.