Aparte de por un par de cambios en el puerto USB, es posible que no notes la diferencia entre el último Surface Book de Microsoft y sus versiones anteriores. Se ven casi idénticos uno al lado del otro. Misma distribución de teclado. Mismo c olor del chasis... La parte de la pantalla se sigue desconect ando de la base para operar como tableta . Incluso la bisagra de la cubierta todavía tiene ese diseño de acordeón.

Lo que distingue al Surface Book 3 de sus predecesores es lo que está bajo del capó, y en este caso, es un procesador Intel Core i7-1065G7 y una tarjeta gráfica Nvidia GTX 1660 Ti Max-Q . Ambos componentes son de la generación actual y ofrecen potencia más que suficiente para usar el dispositivo durante toda tu jornada laboral y después jugar algunos juegos. Es una máquina excelente, pero es cara, y la mayoría de la gente probablemente no necesit e ni llegue a usar toda la versatilidad que ofrece.

Es bueno ver cómo Surface Book es cada vez mejor ( Ahora tiene USB-C, ¡yay!) E n 2015 fue la primera computadora portátil de Microsoft. L a compañía estaba buscando una forma de deshacerse del hedor de Windows 8 co n s u Windows 10 , mientras aún pugnaba por meterse en el mercado de las tabletas. Las tabletas tenían una buena tracción en ese momento, en gran parte debido al iPad, pero ver a alguien con un 2 en 1 no era tan común como a Microsoft le hubiera gustado, y si tenían un iPad o una Surface, lo más probable es que tuvieran un accesorio de teclado para acompañarlo. Los tiempos de respuesta del teclado de la pantalla táctil no estaban a la altura de un buen teclado y PC convencionales .

E l principal argumento de venta en 2020 es la ergonomía. Surface Book sigue siendo funciona l como computadora portátil (con especificaciones de hardware decentes), pero si quieres o necesitas usarla como tableta, puedes hacerlo. Soy una persona que tradicionalmente ha rechazado las tabletas porque odio escribir en ellas (y de ninguna manera quiero gastar otros $ 1 00 en un teclado separado). Y sin embargo Surface Book 3 me resulta sorprendente. sigo cometiendo muchos errores tipográficos porque no hay teclas físicas para ayudar a guiar la ubicación de mis dedos, pero casi puedo escribir tan rápido como en un teclado normal .

Surface Book 3 está a la venta en dos versiones de 13,5 y 15 pulgadas. La versión de 13.5 pulgadas tiene una pantalla de resolución de 3000 x 2000 con 267 PPI y comienza en $ 1.600. La pantalla de la versión de 15 pulgadas tiene una resolución de 3240 x 2160 (con una ligera caída a 260 PPI) y comienza en $2.300. Microsoft me envió el modelo de 15 pulgadas y la verdad es que su pantalla más grande le da al teclado táctil más espacio que el de cualquier tableta normal. Las teclas del teclado también son un poco más grandes. Es una experiencia mucho mejor que la de una Surface Pro. Lo que más me sorprendió fue la frecuencia con la que me descubrí usándola en modo tableta a pesar de que me gustaba precisamente porque es una buena, aunque costosa, computadora portátil. El teclado de la pantalla táctil se encuentra más abajo en la tableta que el teclado físico en la base, por lo que me resultó más cómodo escribir en la pantalla táctil que en el teclado físico cuando estaba sobre mi escritorio.

No ocurre nada malo con el teclado físico . Tan s olo desearía que las teclas fueran un poco más grandes y de un tamaño similar al del teclado de la pantalla táctil. Si has usado un Surface Book en el pasado, probablemente notarás que el diseño del teclado físico no ha cambiado . No puedo dar fe personalmente de la sensación de las teclas en los modelos anteriores, pero las teclas del Surface Book 3 se sienten ligeras bajo mis dedos y también silenciosas.

Surface Book 3 t odavía desconecta la tableta de la base del teclado de la misma manera: presionando un botón en la esquina superior derecha del teclado. Escucharás un clic y luego aparecerá un mensaje en la pantalla que te informará cuándo es seguro quitar la tableta. Traté de pensar en escenarios en los que yo u otra persona preferiríamos usar Surface Book 3 en modo tableta, y se me ocurrieron muchos , pero la forma más útil para mí, alguien que no está en el mundo del arte o el diseño, es la de un cuaderno digital. Desafortunadamente, no pude probar esa función porque el stylus se vende por separado (cuesta $ 100) . ¿G astar t anto dinero solo para usar principalmente la tableta como un bloc de notas? ¡Yo no lo haría!

Si nos atenemos a las especificaciones, podrás sacar más jugo a los juegos, pe ro los juegos en Surface Book 3 lucen extraños debido a la relación de pantalla. Normalmente, una computadora portátil para juegos o un monitor de escritorio tiene una relación de 16: 9, pero Surface Bo ok 3 tiene la misma relación de 3: 2 que sus versiones anteriores. Entonces, dependiendo de la configuración de resolución que ofrezca su juego, las imágenes se alargarán ligeramente, o quedarán en su formato original con espacios en blanco y negro encima y debajo de las imágenes del juego, incluso si tien es habilitada la configuración de pantalla completa. (También hace esto con la configuración del escritorio). Jugar un juego como Overwatch con cualquiera de las dos configuraciones interfiere con mi capacidad de concentrarme.

S i ese detalle no te molesta, entonces probablemente te gustará el rendimiento que ofrece. En la mayoría de juegos a 1080p puedes poner los gráficos al máximo y obtener unos respetables 60 fotogramas por segundo. Shadow of the Tomb Raider en la configuración gráfica más alta obtuvo un promedio de 57 fps, y Far Cry 5 en ultra un promedio de 67 fps. En juegos más exigentes gráficamente, como Metro Exodus, debes cambiar a una configuración de gráficos media o inferior para obtener al menos 60 fps. Metro Exodus sacó 34 fps de media en ultra. N o es tan sorprendente teniendo en cuenta que el juego necesita más que una GPU GTX 1660 Ti Max-Q para aprovechar al máximo todo lo que ofrece.

Los juegos y tareas con mucha carga sobre la CPU son una historia diferente en el Surface Book 3. El Intel Core i7-1065G7 es un buen procesador , pero tuvo problemas con nuestras pruebas en Blender y Handbrake. Renderizar una imagen 3D en Blender con la CPU tomó más de 25 minutos, y poco más de 27 minutos con la GPU. La transcodificación de un video 4K a 1080p y 30 fps tomó poco más de 23 minutos. E l tiempo d e la CPU en Civilization VI fue de solo 8 segundos y el promedio de fps fue de 65-70 en 1080p ultra . Total War: Warhammer II marcó un promedio de 47 fps con la misma resolución y configuración gráfica.

E l rendimiento es bueno ... pero no es la razón definitiva por la que deberías comprar un Surface Book 3. Entiendo que una computadora portátil que puede convertirse en una tableta con solo presionar un botón es una oferta atractiva . Sin embargo, el precio de $ 2. 800 en esta configuración es increíblemente atrevido cuando se tien en en cuenta el rendimiento y las especificaciones.

Es cierto que algo como el MSI GS66 Stealth no tiene esa comodidad de poder escindir la pantalla , pero si eres el tipo de persona que valora el costo en comparación con el rendimiento, cualquier computadora portátil para juegos te supondrá un mejor tra to . S i te gusta la versatilidad y la vida útil de la batería del Surface Book 3 (11 horas en nuestra prueba) puede que valga la pena gastar unos cientos de dólares adicionales. Incluso puedes sacrificar algo de RAM y espacio de almacenamiento, manten iendo la pantalla de 15 pulgadas, el procesador y la tarjeta gráfica, para bajar el precio a $ 2. 300.

Surface Book 3 es ideal para juegos livianos y trabajo creativo liviano, pero yo buscaría en otro lado si lo que quieres es jugar a juegos de alto rendimiento o te dedicas profesionalmente a la edición de video. (También necesitarás mucho espacio de almacenamiento para todo eso). Si solo necesitas algo para revisar los correos electrónicos o tal vez trabajar en esa novela t uya, el modelo de 13 pulgadas de $ 1. 600 funcionaría bien, pero te bastaría inc luso con menos. Ese es el problema de base de Surface Book 3, que tiene un público demasiado específico.

