Massachusetts quiere prohibir los robots armados

Malas noticias para los fanáticos del robot asesino armado. Massachusetts quiere hacer su espejo negro fantasía ilegal. Esta semana, dos senadores estatales propusieron un primer proyecto de ley de su tipo que, si se aprueba, prohibiría la fabricación, venta, o el uso de robots con armas montadas. El proyecto de ley también implementaría nuevas salvaguardas que prohibirían a las agencias de la ley u otros el uso de robots amenazar o restringir físicamente a alguien. En otras palabras, Robocop podría tener las manos atadas si el proyecto de ley se convierte en ley.

“Este proyecto de ley establece barreras razonables en torno al uso de robots para acosar a miembros del público y prohíbe la armamentización de esta tecnología por parte de aquellos sin supervisión estricta, al mismo tiempo que introduce reglas para la aplicación de la ley para reforzar la confianza pública», , el senador estatal de Massachusetts, Michael Moore, uno de los coautores dicho en una declaración.

Advertisement

Los partidarios del proyecto de ley, entre los que se incluyen importantes fabricantes de robótica como dinámica de boston y grupos de derechos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles dicen que es crucial para establecer la confianza pública en el uso de la robótica por parte de las fuerzas del orden. Al final, el proyecto de ley agregaría lenguaje que dejaría claro que la policía y otras fuerzas del orden deben obtener primero una orden judicial antes de implementar un robot en propiedad privada de una persona. Los usuarios de robots que violen las disposiciones del proyecto de ley podrían enfrentar multas de entre 5.000 y 25.000 dólares.

“Hollywood a menudo pinta una imagen vívida de un futuro distópico lleno de violencia robótica, pero tenemos el poder de garantizar que esas imágenes permanezcan. en el reino de la ficción”, dijo Kade Crockford, director del Programa de Tecnología para la Libertad de la ACLU de Massachusetts. “Los robots armados representan una amenaza inaceptable para nuestra seguridad y derechos básicos».

Advertisement Advertisement

Sin embargo, los robots armados no son sólo ficción. En junio, una empresa llamada Throwflame abrió una lista de espera para comprar un perro robótico equipado con un lanzallamas. La criatura se llama cariñosamente The Thermonator. Throwflame, la compañía responsable del Thermonator, no pareció disuadida por la legislación cuando Gizmodo buscó un comentario.

“ Lo único que detendrá a un robot malo con un arma es un robot bueno con un arma”, dijo la compañía.

Advertisement

Al ser un proyecto de ley estatal, la legislación solo se aplicaría a los robots utilizados o implementados en el Estado de la Bahía. Sin embargo, esto sigue siendo potencialmente significativo, porque Massachusetts es la zona cero de la innovación en robótica avanzada, con Boston Dynamics, iRobot y MassRobotics como hogar del estado. Boston Dynamics en particular ha pasado varios años tratando de convencer al público de que su a veces escalofriante arsenal de máquinas avanzadas no está destinado a dañar a los seres humanos. La empresa tiene hablado enérgicamente contra los bromistas que han armado a sus Spot, robots parecidos a perros con una pistola de paintball e incluso firmado en una carta abierta prometiendo no convertir intencionalmente en armas a sus robots.



Advertisement

“Los robots móviles avanzados son herramientas increíbles que pueden enriquecer nuestras vidas y mantener a las personas seguras, pero los esfuerzos improvisados para convertir en armas robots de uso general amenazan confianza y aceptación pública de esta tecnología emergente”, dijo Brendan Schulman, vicepresidente de Políticas y Relaciones Gubernamentales de Boston Dynamics.

Advertisement

Los robots policiales están llegando a las calles de la ciudad

El uso de robots por parte de las autoridades ha pasado de la pantalla de televisión a la realidad en algunos casos gracias a varios ejemplos recientes de alto perfil. A finales del año pasado , Los legisladores de San Francisco veneraron una votación que habría permitido La policía local utiliza drones teledirigidos equipados con explosivos. matar a sospechosos en ciertas circunstancias luego de una feroz reacción pública. cerrar un contrato con Boston Dynamics en corto en 2021 después de que su robot cuadrúpedo Spot fuera visto emergiendo junto a la policía fuera de una unidad de vivienda pública. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, un ex policía, dio la bienvenida a cuatro de los robots a la fuerza policial a principios de este año.

Advertisement

Massachusetts podría servir como referente para otros estados que buscan aprobar sus propias restricciones similares a los robots. Y aunque el proyecto de ley de Massachusetts ofrece algunas Una de las regulaciones más claras hasta el momento sobre robots potencialmente letales, todavía tiene sus limitaciones. Para empezar, el proyecto de ley proporciona una excepción para funcionarios de escuadrones de bombas que utilizan robots para desactivar explosivos. Las restricciones tampoco se aplican al Departamento de Defensa de EE. UU., a sus numerosos contratistas ni a otros empresas que obtienen una exención del fiscal general del estado para probar tecnologías antiarmas.

Actualización, 2:15 pm EST: Declaración agregada de Lanzar llama.