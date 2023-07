Nuevo mes, nueva lista de juegos gratis para los suscriptores de PlayStation Plus, Xbox Games with Gold y Xbox Game Pass. Y en julio de 2023, aunque es un mes más tranquilo o sutil en cuanto a lanzamientos, sí tenemos algunos títulos interesantes como la versión remasterizada del juego de culto Alan Wake y un título de acción y combate PvP en el que hay dinosaurios, porque… ¿Por qué no?

Juegos de PlayStation Plus en julio

En el caso de PlayStation Plus, la versión “Esencial” del servicio de suscripción, es decir, la más básica y menos costosa, incluye tres juegos en julio, y sin duda los más interesantes son Alan Wake Remastered, la versión con gráficos mejorados del clásico del terror y el misterio de Remedy Entertainment, que originalmente llegó en 2010 a Xbox 360 y PC. El mes también incluye Call of Duty: Black Ops Cold War, y otro juego más.

PlayStation 5 y PlayStation 4

Alan Wake Remastered

Call of Duty: Black Ops Cold War

Endling - Extinction is Forever

Juegos de Xbox Live with Gold y Xbox Game Pass en julio

En el mundo de Xbox tenemos dos juegos indies que llegan a Games with Gold, incluyendo el interesante juego de tipo survival horror llamado Darkwood. En Xbox Game Pass, uno de los juegos más interesantes es Exoprimal, desarrollado y publicado por Capcom, que es un título multijugador de combate en tercera persona en el que los jugadores deben enfrentarse a incontables dinosaurios y criaturas mutantes. Puedes encontrar la lista de juegos que llegan a Game Pass en julio a continuación. Entre los juegos que se van, la mayor pérdida este mes es Spelunky 2.

Xbox Live with Gold

Darkwood (1 de jul io al 31 de jul io)

When the Past was Aroung (16 de jul io al 15 de agosto )

Xbox Game Pass

Arcade Paradise (3 de julio )

Sword and Fairy: Together Forever (5 de julio )

Exoprimal (14 de jul io)

Techtonica (18 de jul io)

Venba (3 1 de jul io)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio al menos en su versión base (PS Plus Essential); los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox Live with Gold se pueden jugar en Xbox One y en Xbox Series X/S. La lista de juegos de Xbox Game Pass solo menciona los juegos que están disponibles en consola, no los exclusivos de PC.