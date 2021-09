By

Las hojas están cambiando de color, el viento se pone frío y muchas de tus bebidas favoritas con sabor a calabaza comienzan a aparecer. Adiós, verano caluroso, y hola otoño. Y aunque este otoño puede no estar tan cargado como los anteriores, con muchos juegos retrasados ​​hasta 2022, todavía está repleto de algunos títulos importantes, incluidos Far Cry 6, Metroid Dread, Age of Empires IV y Battlefield 2042.



En los últimos meses, ha ido aumentando el interés y la curiosidad por el juego Nickelodeon All-Star Brawl, a medida que se revelan más personajes para el juego similar a Smash Bros. ¿Valdrá la pena toda la emoción? Lo sabremos en octubre. El mismo mes, Alan Wake regresa a través de una versión remasterizada, junto con remasterizados de Crysis y Super Monkey Ball. ¡Los clásicos regresan!

Para todos los que han podido encontrar y comprar una consola de nueva generación, no hay un lanzamiento realmente exclusivo para ellas, pero juegos como Halo Infinite y Rider’s Republic al menos se verán y funcionarán mejor en las consolas PlayStation 5, Xbox Series X y Series S.

Ah, y no olvidemos que este otoño verá el lanzamiento de un nuevo juego de la saga Metroid con Dread en octubre. Así que si bien la temporada puede ser un poco tranquila en comparación con lo que parece ser una primavera de 2022 apilada, hay algunos nombres importantes que valen mucho la pena en los próximos meses llenos de café con leche y calabaza. Solo recuerda que los juegos pueden retrasarse y, a menudo, se retrasan, por lo que algunas cosas pueden pasar al invierno o más allá. Con suerte, no será el caso de los títulos que más esperas.



Todos los juegos que llegan hasta diciembre de 2021:

22 de septiembre

Pokémon Unite | iOS, Android

23 de septiembre

Embr | PS4, Xbox One, Switch, PC

MechWarrior 5: Mercenaries | PS5, PS4

Diablo II: Resurrected | PC

Sable | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

24 de septiembre

Death Stranding Director’s Cut | PS5

Dragon Ball Z: Kakarot | Switch

Lost Judgment | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

28 de septiembre

Chernobylite | PS4, Xbox One

Ghostrunner | PS5, Xbox Series X/S

Lemnis Gate | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

New World | PC

29 de septiembre

Insurgency: Sandstorm | PS4, Xbox One

30 de septiembre

Aeon Drive | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Astria Ascending | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Darksiders III | Switch

eFootball 2022 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Hot Wheels Unleashed | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

1 de octubre

FIFA 22 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Phoenix Point | PS4, Xbox One

5 de octubre

Nickelodeon All-Star Brawl | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Alan Wake Remastered | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Jett: The Far Shore | PS5, PS4

Hell Let Loose | PS5, Xbox Series X/S

Lego Marvel Super Heroes | Switch

Super Monkey Ball Banana Mania | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

7 de octubre

Far Cry 6 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia, PC, Mac

8 de octubre

Metroid Dread | Switch

Tetris Effect: Connected | Switch

12 de octubre

Back 4 Blood | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Ori: The Collection | Switch

14 de octubre

The Riftbreaker | PS5, Xbox Series X/S, PC

15 de octubre

Crysis Remastered Trilogy | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Demon Slayer –Kimetsu no Yaiba | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

NHL 22 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

21 de octubre

A Little to the Left | PC

Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

26 de octubre

Iron Harvest | PS5, Xbox Series X/S

Marvel’s Guardians of the Galaxy | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

NASCAR 21: Ignition | PS4, Xbox One, PC

Solar Ash | PS5, PS4, PC

28 de octubre

Age of Empires IV | PC

Fatal Frame: Maiden of Black Water | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Riders Republic | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia, PC

29 de octubre

Mario Party Superstars | Switch

2 de noviembre

World War Z | Switch

4 de octubre

Just Dance 2022 | PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Stadia

5 de noviembre

Call of Duty: Vanguard | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

9 de noviembre

Football Manager 2022 | Xbox One, PC

Forza Horizon 5 | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Jurassic World Evolution 2 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

11 de noviembre

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | PS5, Xbox Series X/S

12 de noviembre

Shin Megami Tensei V | Switch

16 de noviembre

Sherlock Holmes: Chapter One | PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

The Wild At Heart | PS4

19 de noviembre

Battlefield 2042 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Pokémon Brilliant Diamond | Switch

Pokémon Shining Pearl | Switch

22 de noviembre

Farming Simulator 22 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Stadia

23 de noviembre

Final Fantasy XIV: Endwalker | PS5, PS4, PC, Mac

30 de noviembre

Beyond a Steel Sky | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

3 de diciembre

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp | Switch

Danganronpa Decadence | Switch

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp | Switch

7 de diciembre

Thymesia | PC

SpellForce III Reforced | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

8 de diciembre

Halo Infinite | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

9 de diciembre