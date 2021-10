By

En Xinxu Town, un pequeño asentamiento cerca de la ciudad de Beiliu (China) hay un edificio que sobresale sobre el resto de las construcciones de la zona. En realidad, es una obra que no encajaría en prácticamente ninguna arquitectura del planeta. Y aún así, esperamos que consiga el dinero para ver terminaba esta asombrosa mezcla de conceptos.



En Gizmodo hemos hablado en otras ocasiones de arquitecturas singulares que fueron construida s a mano por una sola persona, incluso le dedicamos un post a la Catedral de Justo, una obra que probablemente se asemeje a la de Xinxu Town, ya que tiene a un ex monje construyéndola él solo durante décadas.



Pero volvamos a la obra china. El extraño edificio de 30 metros de altura que se eleva sobre 10 pisos no pasa desapercibido solo por su tamaño (mucho más alto que la mayoría de las otras estructuras de la zona), también por la propia mezcla de estilos arquitectónicos de todo el mundo, o si prefieren , por no adherirse a ningún estilo concreto en particular.

Como vemos en las imágenes, el edificio cuentan con varias torres que terminan con forma de aguja y que tienen lo que parecen cúpulas de inspiración rusa. Además, la aguja central es un campanario de estilo occidental e incluso hay una fuente en forma de tetera que, aparentemente, no tiene ningún sentido (arquitectónico).

Su interior mantiene el mismo gusto por la mezcla, con unas barandillas hechas en un estilo francés, habitaciones con esculturas inspiradas en la cultura china, y otras de ambiente futurista, con luces de neón de colores brillantes y pantallas LED.



Con todo, el creador del edificio, un agricultor local, dice estar dispuesto a gastar una fortuna para verlo terminado algún día.



¿Por qué? La singular historia de esta obra comenzó cuando las autoridades locales planearon impulsar el turismo mediante la construcción de un impresionante hito en la zona. Entonces apareció Li Jiguang, un agricultor de la ciudad de Xinxu, que hasta ahora ha gastado algo más de 2 millones de dólares en siete años en la construcción de lo que él mismo ha denominado como el “edificio más extraño de Guangxi”.

Jiguang propuso que le entregaran un terreno y le permitieran hacer realidad su visión sin trabas de ningún tipo , y la administración estuvo de acuerdo.

El hombre comenzó así a diseñar él mismo la obra, siempre con la idea de convertirlo en una atracción turística donde la gente local también pueda venir a relajarse. Sin embargo, tras invertir una fortuna de millones , el inclasificable edificio todavía tiene la fachada al 60% y la mayor parte de su interior incompleta. De hecho, ahora mismo busca ayuda para terminarlo.



En la actualidad, el llamado por los locales como Edificio de Arte Campesino se ha convertido en una atracción turística, una atracción que solo se puede ver desde fuera debido al peligro de aventurarse en su interior. [OddityCentral, News.Ynet]