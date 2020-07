Tendemos a maravillarnos con las habilidades de nuestros compañeros caninos, pero seamos sinceros: los perros son bestias básicas que dependen de los humanos para casi todo. Por tanto, en lugar de celebrar sin crítica a estos encantadores animales durante la Semana del Perro, vamos a explorar todas las cosas que apestan de nuestros amigos.



Advertisement

En realidad soy un gran amante de los perros, así que no me alegra para nada hacer esto: exponerlos como las criaturas tontas que realmente son. Cualquiera que haya estado cerca de perros sabe que pueden ser brillantes en un momento y completamente absurdos al siguiente.



Por supuesto, al menospreciar la inteligencia de los perros, lo que realmente estoy haciendo es comparar a los perros con los humanos en términos de sus capacidades cognitivas, lo que obviamente es algo muy difícil de hacer. Los científicos tienden a evitar este error y, en cambio, comparan perros domesticados con criaturas similares, como lobos o dingos. Si se deben hacer comparaciones con los humanos, los científicos limitarán esto a los bebés y niños pequeños, lo que sirve como un tipo de medida para evaluar el desarrollo humano, como explicó Stephen Lea, profesor de psicología en la Universidad de Exeter y experto en perros, a Gizmodo.



“El proceso de domesticación ha alterado radicalmente la inteligencia de los perros, lo que llamamos la” hipótesis de la domesticación””, explica Lea a Gizmodo. “Las comparaciones de diferentes tipos de perros, como perros de trabajo, de compañía, callejeros y de refugio, con lobos y criaturas similares tienden a ser más útiles para los científicos”, expone.



De hecho, existe una variación considerable entre los perros, ya que su comportamiento puede verse influenciado por la raza, la socialización, las experiencias en la vida, etc. Sin embargo, lo más importante es que los perros son muy buenos para ser perros, incluyendo cosas como jugar a la pelota, ladrar a los vecinos, pastorear ovejas, comer lo que vean y, lo que es más importante, proporcionar compañía. Literalmente, no hay ninguna razón para que sean más humanos en lo que respecta a su inteligencia, incluso si a veces proyectamos erróneamente más inteligencia de la que se merecen.



“Los perros son muy buenos para lo que se crían: son excelentes para hacer esas cosas, y en algunos casos incluso mejor que otras especies que creemos que son inteligentes, como los chimpancés y los bonobos”, cuenta Zachary Silver, estudiante de doctorado del Laboratorio Cognitivo Comparativo de la Universidad de Yale, a Gizmodo. “Pero tan pronto como salimos de ese dominio, vemos muchos fallos en la cognición, incluida la falta de flexibilidad y sofisticación cognitiva”.



Advertisement

Y eso nos lleva nuevamente a las áreas de exposición en las que falta inteligencia en los perros. No por casualidad, estas deficiencias, por así decirlo, no son cosas que requerimos o esperamos de los perros, lo que probablemente es la razón por la cual nunca se desarrollaron en primer lugar o se eliminaron debido a la cría.



Ese perrito en el espejo

Un área en la que los perros parecen entrar en conflicto es la sensación de autoconciencia. Los humanos, los grandes simios e incluso los delfines pueden reconocer su reflejo en el espejo, que es una prueba clásica de autoconciencia. Los perros son terribles en esto, ya sea ignorando su reflejo o pensando que es otro perro.



Dicho esto, esta es una prueba muy visual, y los perros no son criaturas visuales. De hecho, huelen el mundo más que cualquier otra cosa. Reconociendo esto, Alexandra Horowitz, psicóloga del Colegio Barnard, realizó un experimento en el que el olor a orina reemplazó al espejo. Los resultados mostraron que los perros exhibieron una mayor respuesta al olor de su propia orina en comparación con la orina de otros perros, lo que Horowitz interpretó como una forma de auto reconocimiento. No es un resultado muy convincente, pero es algo.



Lenguaje falso

Los dueños de perros a menudo hablan con sus mascotas e incluso afirman que sus compañeros caninos los entienden. En declaraciones a Gizmodo, Daphna Buchsbaum, profesora de psicología en la Universidad de Toronto, dijo que “los perros pueden conectar nombres con objetos más que otros animales”, pero en cuanto a la capacidad de comprender oraciones completas y gramática, “no tanto”.



De hecho, los perros pueden poseer un vocabulario notable, incluido Chaser, un border collie que reconoce 1.000 palabras. Es la gramática y la secuencia de varias palabras juntas lo que plantea un problema para los caninos. Sin embargo, a menudo nos dan la impresión de comprensión.



“Los perros son muy sensibles a nuestras comunicaciones y emociones, y a veces son tan buenos para leer lo que queremos que realmente pueden parecer que nos están entendiendo, y parece que están entendiendo los matices de lo que estamos diciendo”, dijo a Gizmodo Angie Johnston, psicóloga del Boston College.



Advertisement

Johnston señaló un famoso ejemplo conocido como Clever Hans: un caballo que parecía realizar aritmética pisando fuerte, pero en realidad era muy bueno para leer las señales sociales de la audiencia. La gente necesita “tener en mente la idea de Clever Hans”, dijo Johnston. “Tenemos que tener en cuenta que los perros podrían estar leyendo sobre nosotros, lo fingen hasta que lo logran”.



Silver dijo que es importante que los perros respondan a lo que queremos que hagan, “pero una representación del lenguaje no es necesariamente importante para ellos”.

Hemos criado todo tipo de rasgos en perros, por lo que es difícil saber qué características fueron retenidas de los lobos y cuáles son el resultado de nosotros. Un ejemplo potente de una habilidad adquirida a través de los poderes de la selección artificial es la capacidad de comprender los gestos humanos, como señalar o seguir la mirada de un dueño a lo lejos. Los lobos no pueden hacer esto, ni muchos animales supuestamente inteligentes como los chimpancés. Al parecer, este rasgo es algo que criamos en perros.

Pero como Silver señala, son menos flexibles que los humanos para seguir señales visuales más abstractas. La investigación muestra que los perros pueden ser alertados de un objeto oculto, como una golosina escondida en una copa volcada, apuntando con el dedo, pero lo mismo no es cierto si el experimentador sacude la copa objetivo con una cuerda. Los perros “son muy malos en esta versión” del experimento, dijo Silver, quien dice que los niños humanos de 2 años captan el concepto. Para los perros, sin embargo, es un salto de lógica que simplemente no pueden hacer, incluso si la respuesta nos parece simple.



Resolviendo problemas complicados

Los perros son terribles para resolver problemas, en lo que solo puede describirse como la versión canina de la impotencia aprendida.



“¿Con qué frecuencia tu perro mascota tiene un problema que quieres que resuelva por sí mismo?” preguntó Buchsbaum.



Advertisement

Me parece justo, ya que la respuesta a esta pregunta es básicamente nunca.



“La domesticación ha eliminado algunas capacidades innatas de sus versiones más salvajes. En sus vidas, la solución es mirar al humano. ¿Cómo se obtiene la comida? ¿Cómo atraviesas la puerta? El humano lo hace. En cierto sentido, es la respuesta correcta, pero en otro sentido es el resultado de que no necesitan entender esas cosas”, le dijo a Gizmodo.



Naturalmente, habrá valores atípicos en la norma, ya que algunos perros, ya sea por su raza, entrenamiento u otros factores, son más capaces que otros, pero en su mayor parte, tienden a entrar en conflicto cuando se enfrentan a complicaciones.



En ausencia de una ayuda humana, los perros se irritan fácilmente en ciertas situaciones, particularmente cuando se enfrentan a un problema estático. Lea señaló el clásico problema de desvío, en el que un objeto visible de deseo, como un regalo, está bloqueado por algo que lo obstruye, como una valla o una puerta de cristal. Los perros suelen estar confundidos por este problema en particular, e intentan atravesar la obstrucción “cuando todo lo que tenían que hacer era rodear el borde de la barrera para acceder fácilmente”, dijo Lea a Gizmodo. Los perros “tienden a ser capturados por la proximidad” y “tienden a buscar respuestas que están físicamente cerca sin ver la estructura de la situación, lo que hace que den una respuesta incorrecta”. Lea dijo que se puede enseñar a los perros a evitar estos errores, pero no está claro si pueden generalizar fuera de contextos familiares o entender el principio básico.



Es importante destacar que la capacidad de resolver tareas complejas no es exclusiva de los humanos. Los córvidos, una familia de aves que incluye cuervos, muestran una asombrosa habilidad para resolver acertijos y navegar en escenarios complejos, planificar con anticipación e incluso construir y usar herramientas. La necesidad evolutiva hizo que estos rasgos emergieran en las aves, pero no se puede decir lo mismo de los perros.



Curiosamente, los perros de refugio tienen mejores resultados que los perros de compañía cuando se trata de iniciar la resolución de problemas, según Lea. Los perros de compañía “solo miran a sus dueños, mientras que los perros de refugio no esperan ayuda de los humanos”, dijo. Entonces, aunque muchas limitaciones cognitivas en los perros están genéticamente conectadas, se aprenden algunos comportamientos.



Advertisement

Los perros y los dingos comparten un ancestro común, pero los dingos, una especie que regresó a la naturaleza después de un breve período de domesticación, pasan menos tiempo explorando su entorno, como buscar comida, que los perros. Pero como explicó Johnston, los perros son mucho menos productivos que los dingos durante su tiempo exploratorio. A veces, “los perros pueden ser tan sociales que se convierten en un impedimento para la resolución de problemas”, dijo.



Los perros también son malos para cooperar entre sí, agregó Johnston. De hecho, como encontró la investigación de 2017, cuando se trabaja en un rompecabezas complejo que podría resolverse con esfuerzo mutuo, un perro intentará resolver el enigma, mientras que el otro perro simplemente se parará y observará. “No son buenos para integrar acciones”, dijo Johnston, lo cual es interesante, porque son realmente buenos para cooperar con los humanos. Es como si los perros hubieran “perdido la capacidad de hacer cosas entre ellos”, dijo, aunque es posible que los perros simplemente estén tratando de evitar conflictos.



No son tan complejos emocionalmente como crees

Además de proyectar habilidades lingüísticas en nuestros perros, también proyectamos capacidades emocionales en ellos. El ejemplo clásico es esa mirada supuestamente culpable cuando han hecho algo mal, como romper la basura o defecar en casa. Esto parecería indicar una forma de inteligencia emocional, entre otros rasgos complejos vinculados a la emoción, pero los perros probablemente no son tan sofisticados como a menudo pensamos que son.



“Es posible que experimenten culpa, pero lo que se dice culpables no es que sean culpables”, dijo Buchsbaum.



Un estudio revelador de 2015 mostró que los propietarios, cuando se les engañaba a pensar que su perro era desobediente, tenían más probabilidades de interpretar una mirada culpable en sus mascotas. Como dijo Buchsbaum, “el factor determinante de la culpa es si el propietario se siente culpable”. Lo que los dueños de perros interpretan como una mirada culpable en realidad puede ser un comportamiento de apaciguamiento, explica. Simplemente están respondiendo a la situación, como el desprecio verbal y el lenguaje corporal del dueño.



“Son realmente buenos para hacer expresiones que interpretamos como ellos entienden”, dijo Johnston.



Advertisement

Los perros a veces dan la impresión de que están celosos, un hallazgo que fue corroborado hace dos años en un experimento de resonancia magnética funcional que aparentemente documentaba los celos en el cerebro canino. Pero Silver, junto con su colega Laurie Santos, también de Yale, llegaron a una conclusión diferente, tal y como explican:



El uso de fMRI en perros despiertos y sin restricciones es tremendamente valioso para comprender la emocionalidad canina. Sin embargo, nos preocupa que sea demasiado pronto para concluir que el patrón informado de activación de la amígdala corresponde a una emoción específica. Pruebas adicionales serán esenciales para determinar si esta activación de amígdala es de hecho una expresión de celos.

En una conversación con Gizmodo, Silver dijo que es “difícil hacer preguntas sobre conceptos de alto nivel”, como las emociones, ya que los perros “no pueden comunicarse verbalmente con nosotros”, dijo. “Podemos ser víctimas de esto e inferir el comportamiento”.



No pueden contar

Los perros, según Buchsbaum, pueden entender cantidades, al menos en cierta medida. En cuanto a los números, eso requeriría un sentido abstracto de los números y un lenguaje para describir y mapear esos números, cuenta. No está claro que el cerebro canino pueda manejar cualquiera de estas cosas. Los perros pueden ser sensibles a las proporciones, como la diferencia entre 10 cosas y 100 cosas, y pueden comparar cantidades relativas, pero no pueden contar números, ni pueden realizar sumas y restas exactas, explicó Buchsbaum.



Silver dijo que las matemáticas no son algo que los perros hayan necesitado en un hogar humano, ya que nunca ha sido importante para su supervivencia junto a los humanos. Los perros “realmente no necesitan discriminar entre cantidades de tres o cuatro”, dijo.

La investigación muestra que algunos animales poseen habilidades numéricas, incluidos gorilas, monos, lémures, delfines y algunas aves. Ciertos insectos también pueden contar, como las hormigas e incluso las abejas. Estas son formas súper rudimentarias de contar, por supuesto, y ciertamente nada que se aproxime a las matemáticas de nivel humano.

Advertisement

Sobre el tema del pensamiento abstracto, Buchsbaum dijo que la evidencia aún no está clara sobre si los perros pueden pensar en cosas que no son concretas, como imaginar una golosina específica o pensar en chucherías para perros en general. Tampoco está claro, dijo, si pueden pensar en cosas conceptuales, como la libertad, las normas, etc.



“Esta sigue siendo una pregunta abierta en la cognición humana”, dijo Buchsbaum, “sobre si se puede pensar sobre las cosas sin lenguaje, y qué tan estrechamente relacionadas están estas cosas [los conceptos y pensamientos abstractos] con el lenguaje”.



Deja que los perros sean perros

Es divertido señalar las deficiencias cognitivas de los perros, pero para los científicos, estas observaciones pueden proporcionar información sobre los efectos de la domesticación. Dicho esto, los perros son realmente buenos para ser perros, y no es necesario que adopten inteligencia similar a la humana, al menos en ciertos dominios. Los perros son expertos en seguir nuestras señales, participar en tareas cooperativas con nosotros y proporcionar compañía.



“Y sacarlos de ese molde no es una buena idea”, zanja Silver.