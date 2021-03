Quién es NoobMaster69, el jugador de Fortnite que provocaba a Thor en Avengers: Endgame

Marvel Studios y Microsoft han unido fuerzas para promocionar tanto el estreno de The Falcon and The Winter Soldier, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel, como el servicio de juegos por suscripción Xbox Game Pass. Y lo han hecho resolviendo uno de los pocos misterios que dejó la última película de los Vengadores: quién es, en realidad, NoobMaster69.

Haciendo un poco de memoria, recordarás que, en una de las escenas más cómicas de Avengers: Endgame, un orondo Thor defendía a su compañero de piso Korg de las provocaciones de un jugador en línea de Fortnite. Este misterioso jugador se hacía llamar NoobMaster69.

Bien, uno de los nuevos anuncios de Xbox protagonizados por Falcon revela quién estaba detrás del ridículo apodo:

La respuesta es Aaron, el empleado de la tienda Apple que trató de asistir al Capitán América y la Viuda Negra en una de las escenas más divertidas de Captain America: The Winter Soldier.

Por lo que sabemos —y siempre que el anuncio sea considerado canon—, ahora Aaron trabaja en una tienda de videojuegos, y está tratando de venderle Xbox Game Pass a Sam Wilson, alias Falcon. “Mi gamertag es NoobMaster69, lo creó mi primo”, revela Aaron al final del anuncio, ante la mirada atónita de Sam.

The Falcon and The Winter Soldier se estrena el viernes 19 de marzo en Disney+.