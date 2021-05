Imagen : Marvel Studios

El primer tráiler de Eternals no explica mucho por qué la nueva raza de inmortales del universo Marvel ha decidido salir de las sombras justo ahora, pero lo que si ofrece es un vistazo bastante completo a una de las creaciones más esotéricas de Jack Kirby. Este es nuestro análisis del avance.

El primer tráiler de la película dirigida por Chloe Zhao comienza con un pequeño asentamiento de humanos asombrados viendo como una enorme nave espacial aparece de la nada. Los Eternos han llegado para asumir su papel de guardianes de la humanidad. La escena no explica mucho sobre la nave o su tecnología, pero un set de lego anunciado el año pasado revela que se la conoce como El Domo.

Imagen : Marvel Studios

El nombre tiene una conexión con los cómics. Domo es el administrador de los Eternos y mano derecha de su lí der: Zuras. Entre sus funciones estaba guardar la entrada a la capital de los Eternos, Olympia, a la que se accede literalmente a través de in agujero negro de gusano situado sobre el monte Olimpo en Grecia.

¿ Quiénes son los Eternos?

Nuestro primer vistazo a los Eternos nos llega de la mano de Sersi (Gemma Chan) e Ikaris (Richard Madden) que contemplan la aldea desde la nave. Los eternos son una raza creada hace miles de años por los Celestiales (unos seres que desde fuera parecen robots gigantes y de los que ya tuvimos un atisbo en Guardians of The Galaxy Vol.2). En realidad los Celestiales crearon dos razas: los Celestiales y los Desviantes. Sabemos de la existencia de estos en la película de nuevo por los sets de Lego, pero en este primer tráiler no hay ni rastro de ellos, así que nos centraremos en los Eternos y su compleja sociedad.

Imagen : Marvel Studios

Tiene sentido que la película comience con Sersi e Ikaris, porque ambos son dos miembros muy prominentes del grupo y también dos de los Eternos más podersosos. Su repertorio de poderes incluye vuelo, telepatía de bajo nivel, capacidad para alterar la materia y proyección de energía (en el caso de Ikaris a través de rayos por sus ojos). Ikaris es también el lider cuando el grupo emergió por primera vez como equipo de superhéroes en 1976. Desde entonces ha sido uno de los que más ha interactuado con la sociedad humana.



Imagen : Marvel Studios

Sersi comparte la inmortalidad y cuasi-invulnerabilidad del resto de Eternos, pero sus poderes están más centrados en el teletransporte y la alteración de la materia. De hecho sus poderes eran el centro de la trama en el revival que Neil Gaiman y John Romita Jr hicieron del grupo en 2006. En los cómics es la Eterna que más tiempo ha pasado entre los humanos hasta el punto de haber olvidado que en realidad no es humana. El personaje recupera sus recuerdos justo para la inminente guerra contra los Desviantes. En los cómics ha lleg ado a formar parte de los Vengadores y mantiene una relación cuanto menos complicada con Dane Whitman, el Caballero Negro, al que vemos brevemente más adelante en el tráiler interpretado por Kit Ha rrington.

Imagen : Marvel Studios

El tráiler continua mostrándonos breves apariciones de Thena (Angelina Jolie), Ajak (Salma Hayek), Phastos (Brian Tyree) y Sprite (Lia McHugh). También vemos un atisbo de cómo gestiona visualmente el film las habilidades de transmutación de los Eternos, en forma de finos hilos de energía dorada que manipulan con diferentes efectos desde crear agua hasta armas. Recuerda un poco a la magia de Dr. Strange.

Hablando de armas, Thena (Angelina Jolie) es la guerrera más prominente del grupo y experta tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en estrategia de diferentes culturas. Su nombre real es Azura, pero su padre Zuras se lo cambió para honrar un tratado de paz con los dioses del panteón olímpico.

Imagen : Marvel Studios

Ajak (Salma Hayek) por su parte es la portavoz de los Celestiales. Aparte de servir de enlace con los seres que los crearon, el personaje ha tenido una vida bastante dura que ha inclui do varias muertes, pero es difícil saber cuánto de eso saldrá en el film.

Imagen : Marvel Studios

Phastos es el científico jefe de los Eternos y una especie de maestro inventor responsable de la creación de la mayor parte de la tecnología y armamento avanzado de su raza. Aparte de sus conocimientos en la manipulación de mat eria y energía, al personaje no le importa mucho la implicación de los Eternos con otras especies como los humanos. Por cierto, el personaje será el primer protagonista explícitamente queer y tendrá el primer beso gay en toda la franquicia de películas Marvel.

Imagen : Marvel Studios

Los Eternos son básicamente la reinterpretación que hizo Marvel de los dioses de diferentes culturas antiguas como la griega o la mesopotámica . De hecho sus nombres están todos inspirados en nombres reales del panteón griego y personajes adyacentes (Ikaris es Icaro, Sersi es Circe, Phastos es Hefesto, Thena es Atenea, etc...). Un poco más adelante en el tráiler podemos ver brevemente a Gilgamesh (interpretado por Don Lee), Makkari ( Lauren Ridloff) y Kingo (Kumail Nanjiani). Gilgamesh ha pasado mucho tiempo aislado de l resto de Eternos por su costumbre de no respetar la política de no intervención en asuntos humanos de los eternos. Se le conoce como El olvidado, y fue rey en la antigua Sumeria y participó en no pocas batallas hasta que regresó con los suyos.

Imagen : Marvel Studios

Makkari es un ingeniero y prominente constructor de naves, vehículos y tecnología para los Eternos además de ser conocido por su supervelocidad. El personaje es sordo y será interpretado por primera vez por un actor sordo, Lauren Ridloff.

Imagen : Marvel Studios

Antes de seguir con Kingo, hablar brevemente de Sprite. El joven eterno es un poco una figura antagonista entre los Eternos, pero no es un villano, sino un tramposo muy al estilo de Loki en el panteón asgardiano. Atrapado en el cuerpo de un niño, su obsesión es crecer hasta convertirse en adulto, algo que ha intentado no pocas veces en los cómics, en ocasiones con efectos no deseados como cuando trató de usar la mente de un celestial dormido para borrar la memoria de todos sus compañeros con la esperanza de que al vivir en la soc iedad humana pudiera crecer hasta un cuerpo adulto.

Imagen : Marvel Studios

Druig (Barry Keoghan) es el primo de Ikaris y pertenece a una facción de los Eternos que vivió en lo que hoy es Siberia, en una ciudad llamada Polaria. Como señor de las llamas y las pesadillas, sí que parece una figura un poco más antagonista que el resto. Está obsesionado con el poder y siente celos de Ikaris por su buena relación con su padre Valkin. En los cómics fue encarcelado por tratar de matar a Ikaris y terminó libre por el mundo solo para convertirse en el dictador de una república ex-soviética ignota llamada Vorozheika.



Imagen : Marvel Studios

El tráiler de Eternals parece haber situado a Druig como una figura más amistosa. En esta escena lo vemos participando de uno de los rituales más célebres de los Eternos en los cómics, la creación de la Uni-Mente. Se trata de un ritual muy especial en el que varios eternos unen sus mentes para invocar a un ser de pura energía que a veces se ha usado en batallas y otras como método de decisión en cuestiones importantes para su sociedad.

Imagen : Marvel Studios

Kingo es el único Eterno que se ha convertido en una celebridad dentro de la sociedad humana. Se crio en la rama de los eternos que hoy es japón, por lo que no es de extrañar que sea un maestro espadachín. Actualmente es una estrella de Bollywood.



El último personaje presentado en el tráiler no es un eterno, sino un humano: Dane Whitman. Marvel está especialmente silenciosa sobre el papel del Caballero Negro en la película. El personaje comenzó literalmente como un guerrero medieval, pero a día de hoy es el guardián de la espada de ébano. En los cómics el título (y la espada) ha pasado por las manos de varios personajes.

Imagen : Marvel Studios

Whitman ha formado parte de los Vengadores y de los Defensores en los cómics, pero su relación con los Eternos es haber sido el interés romántico de Sersi. En los cómics su relación ha sido tormentosa como pocas, pero no est á nada claro cuánto de esa relación llegará a esta película siendo la primera del grupo. Por no saber, ni siquiera está claro si el personaje llegará a aparecer como El Caballero Negro o se convertirá en él a lo largo de la película.

El primer tráiler de Eternals no nos ha ofrecido mucha información, pero era de esperar que fuera así cuando el grupo no siquiera es conocido por los espectadores no familiarizados con los cómics. Aún queda por presentar la raza de los Desviantes, criaturas monstruosas surgidas de los mismos experimentos genéticos que crearon a los Et ernos en primer lugar. Aún hay mucho tiempo para saber más sobre como ha reinterpretado el MCU a estos clásicos. Eternals se estrena el cinco de noviembre de 2021.