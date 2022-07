La franquicia de la exploradora de tumbas y ruinas arqueológicas basada en la mítica saga de videojuegos, podría tener otro reboot en el futuro. Esto, debido a que los estudios de MGM habrían perdido los derechos de la franquicia al no acelerar la producción de una nueva película, secuela del film de 2018.

Han pasado 4 años ya desde que la actriz ganadora del Oscar Alicia Vikander interpretó a Lara Croft, un personaje legendario en el mundo de los videojuegos y que ya había tenido una versión cinematográfica a comienzos de los años 2000 de la mano de Angelina Jolie. La Croft de Vikander estaba en gran parte basada en los videojuegos más recientes de Tomb Raider, una trilogía que arrancó en 2013 y durante todas sus entregas recibió grandes críticas por su jugabilidad, historia y gráficos.

La película de Vikander, en cambio, no fue tan elogiada, y sus ingresos en taquillas no fueron considerados un éxito. Sin embargo, se esperaba que la franquicia continuara con una secuela; incluso Vikander mencionó en 2021 que los planes estaban ahí. No obstante, MGM habría perdido los derechos de la franquicia debido a que tardó demasiado tiempo en anunciar una nueva película, lo que significa que Vikander también finalizó su contrato y ya no regresará como Lara Croft.

Este tipo de prácticas es común en la industria del cine y las adaptaciones de otras historias. En muchos casos, cada cierto tiempo es necesario cumplir con un nuevo proyecto si los estudios desean continuar teniendo los derechos de la obra que adaptarán. Si no lo hacen, los derechos se revierten a su propietario original. En este caso, los derechos habrían regresado a las manos de la compañía de videojuegos detrás de Tomb Raider y ahora será el turno de nuevos estudios de pelearse por ver quién será el próximo en adaptar como película o quizás como serie las aventuras de Lara Croft. [vía Deadline / The Wrap]