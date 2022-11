Probablemente no debería ser ning una sorpresa dado que la primera temporada fue muy bien recibida tanto por la crítica como por el público, pero Netflix traerá de vuelta una vez más a The Sandman, la adaptación de los famosos comics de Neil Gaiman.

La revista Deadline pudo adelantar la noticia y señaló que “el gigante del streaming está trayendo de vuelta la adaptación del cómic después de que varios artículos contradictorios comenzase a aparecer en internet ”. Más concretamente , se refiere al tuit que se filtró antes de tiempo desde la cuenta de DC Comics (y que más tarde eliminaron ) en el que se podía leer que “ The Sandman regresará con nuevos episodios basados ​​en los diversos volúmenes de la novela gráfica de Neil Gaiman” y a los artículos que sugerían que la serie se había cancelado, algo que el propio Gaiman no tardó en desmentir.

Netflix se hizo de rogar, pero finalmente terminó emitiendo un comunicado de prensa que confirmaba oficialmente que había “más Sandman ya en camino”, señalando que “el mundo de Sandman continuará expandiéndose” y que “la icónica serie regresará con aún más episodios e historias de las múltiples novelas gráficas de The Sandman”. Por el momento “el número de episodios y los detalles de la historia se mantendrán en secreto”.



Gaiman también quiso enviar un comunicado a sus fans : “Muchos millones de personas han visto y amado The Sandman en Netflix, desde fans acérrimos de The Sandman hasta personas que simplemente tenían curiosidad y luego se obsesionaron con el Señor de los Sueños, su familia y sus aventuras ”. Me causa mucha dicha decir que Allan Heinberg, David Goyer y yo, daremos vida a más historias de The Sandman junto a Netflix y Warner Bros. . Hay algunas historias asombrosas esperando a Morfeo y al resto de ellos (y eso sin mencionar a más miembros de la familia de los Eternos que aun quedan por conocer). Nadie va a estar más feliz con esta noticia que el elenco y el equipo de The Sandman: son los mayores fans de The Sandman que hay . Y ahora es el momento de volver al trabajo. Al fin y al cabo, hay pendiente una comida familiar . Y Lucifer está esperando que Morfeo regrese al Infierno…”