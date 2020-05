Filed to:

Filed to: Raspberry Pi

Foto : Raspberry Pi

Si bien la Raspberry Pi es conocida por hacer pequeñas computadoras para todo tipo de proyectos DIY , ahora está intentando algo diferente con su nueva cámara de alta calidad.

Con un sensor Sony IMX 477 de 12, 3 MP, la nueva cámara de $ 50 difiere de las placas de cámara anteriores de Raspberry Pi en que en vez de usar una lente fija, admite objetivos de lentes intercambiables que usan monturas C y CS. Esto debería darle a los usuarios una gama mucho más amplia de opciones , y al usar adaptadores de terceros, incluso la posibilidad de conectar objetivos DSLR de gama alta de grandes nombres como Canon.

Alternativamente, si no tienes ganas de comprar una lente de más de $ 1 000 para usar con esta placa de cámara, Raspberry Pi también se ha asociado con un puñado de vendedores para proporcionar una serie de lentes de terceros. L as dos primeras son una lente con montura CS de 6 mm por $ 25 y una lente con montura C de 16 mm por $50 .

El sensor retroiluminado Sony IMX 477 de la cámara de alta calidad mide 7,99 mm en diagonal y tiene píxeles individuales de 1,55 micras, similar a lo que encontrarías en muchos smartphones de gama alta actuales. Y a juzgar por un puñado de fotos de muestra tomadas por Raspberry Pi, para algo que cuesta solo $ 50, los resultados son bastante buenos .

Foto : Raspberry Pi

Raspberry Pi dice que la cámara de alta calidad es compatible con “casi todos” los modelos anteriores de Raspberry, que se remontan a la Raspberry Pi 1 Model B. Además, en los sistemas Raspberry Pi más antiguos lanzados antes de 2016, que no venían con un conector de cámara , los usuarios aún pueden conectar la cámara de alta calidad utilizando el adaptador FPC de Raspberry Pi (disponible por separado).

Junto con su nueva placa de cámara, Raspberry Pi también ha lanzado una nueva guía que cubre todo lo que necesitas saber sobre ella . Una versión impresa de la guía está disponible por 10 libras, pero puede descargarla gratis en PDF.

La cámara de alta calidad está disponible desde hoy.