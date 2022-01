Has visto La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Es posible que incluso hayas visto Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y Batalla de los cinco ejércitos. Pero nunca has visto esto. En 2022, el público volverá a la Tierra Media para ver El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.



Advertisement

The Lord of the Rings: The Rings of Power es el título oficial de la nueva serie de El Señor de los Anillos de Amazon Prime Video. Ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, tiene lugar miles de años antes que las películas, y prepara el escenario para las historias con las que nos hemos familiarizado gracias a Peter Jackson, El señor de los anillos y El hobbit. El título fue revelado con un pequeño vídeo narrado con la voz de alguien que suena como una joven Galadriel, un personaje que sabemos que aparecerá en el programa, interpretado por Morfydd Clark. El narrador se hace eco de un pasaje familiar sobre los anillos de poder forjados por Sauron, el pasaje que también abrió La Comunidad del Anillo de Peter Jackson.

Y aquí tienes una foto del título labrándose en madera:

“Este es un título que imaginamos podría vivir en el lomo de un libro junto a otros clásicos de JRR Tolkien. Los Anillos de Poder une todas las historias principales de la Segunda Edad de la Tierra Media: la forja de los anillos, el ascenso del Señor Oscuro Sauron, la épica historia de Númenor y la Última Alianza de Elfos y Hombres”, dijeron los showrunners JD Payne y Patrick McKay en un comunicado de prensa enviado por correo electrónico. “Hasta ahora, el público solo ha visto en pantalla la historia del Anillo Único, pero antes de que existiera uno, hubo muchos... y estamos emocionados de compartir la historia épica de todos ellos”.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrena el 2 de septiembre. Sabremos más sobre la serie en las próximas semanas y meses.