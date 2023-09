Dan Harmon habla sobre las nuevas voces de Justin Roiland y Rick y Morty

La tan esperada séptima temporada de Rick y Morty llega en sólo unas semanas; hace unos días, tenemos un trailer revelando lo nuevo del programa voces “sónicas” para sus personajes principales después Justin Roilandla partida. Ha sido un viaje extraño para Rick y Morty fans, y ahora, en una nueva entrevista, el cocreador de Roiland, Dan Harmon, ha compartido su opinión sobre la situación.

En un amplio perfil por el reportero de hollywood, finalmente tenemos una buena explicación de por qué todavía no sabemos los nombres detrás de las voces que reemplazan a Roiland: son dos actores de voz jóvenes y desconocidos”, según el oficio, y Harmon no estuvo muy involucrado en el casting, por elección propia. Todo simplemente triste porque el objetivo es que sea indistinguible”, le dijo a THR. “Al mismo tiempo, sería Es absurdo decidir de repente que toda la base de tu proyecto creativo era, oh, casualmente, sin importancia”.

La historia profundiza en la perspectiva de Harmon sobre la evolución de la relación entre Roiland y Harmon: cómo comenzaron a trabajar juntos en Rick y Morty, que se estrenó hace una década, y cómo el equilibrio colaborativo entre ellos comenzó a cambiar ya en la segunda temporada del programa, cuando Harmon trajo “educados en Harvard” Comunidad escritores” a bordo de la serie Adult Swim. Esa brecha continuó creciendo incluso cuando la popularidad del programa aumentó, aunque hubo una breve reconciliación. en 2018, cuando Rick y Morty anunció 70 episodios más estaban en camino.

“Era como si Justin y yo estuviéramos enamorados otra vez”, recordó Harmon, pero luego le dijo al negocio que no había hablado con Roiland. desde un intercambio de texto emocional en 2019. “Él dijo cosas que nunca había dicho antes sobre ser infeliz, y recuerdo haber dicho a él la última vez que hablamos en persona, como, ‘Estoy preocupado por ti y no sé qué hacer’ sobre eso, excepto para darte toda la cuerda y también simplemente decir que tengo miedo de que no vuelvas. Pero luego esta conversación se convirtió en una confrontación sin precedentes... Creo que hasta aquí puedo llegar a abordar la historia. En ese punto, ya no estamos los dos allí para esto, y comienza a ser no sólo injusto para mí continuar sino totalmente incómodo porque, a partir de ahí se va una amistad y todavía no entiendo del todo por qué”.

Dirígete a el reportero de hollywood Para leer la entrevista completa, que incluye un breve fragmento de que “antes del ataque, Harmon incluso tuvo una conversación seria con ejecutivos de Warner”. Hermanos sobre a Rick y Morty característica» diseñada como una especie de «súper episodio», como el parque del sur la película era.

Rick y Morty regresa a Natación para Adultos el 15 de octubre.

