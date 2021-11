De un tiempo a esta parte, muchos de los más experimentados directores de cine han vertido críticas hacia el cine de superhéroes y el cómic. Desde Scorsese, quizás el más incendiario, hasta el propio Denis Villeneuve . El último en sumarse a la “causa” es Ridley Scott, y lo hace sin pelos en la lengua.



Scott, quién cuenta actualmente con dos películas de estreno, House of Gucci y The Last Duel, dio recientemente una larga entrevista al medio Deadline donde, entro otras cosas, señaló su principal queja con este tipo de películas. Lo hizo de forma espontánea cuando hablaba de su próximo proyecto sobre Napoleon y de la película “Napolean” sin hacer de Stanely Kubrick:



Casi siempre, las mejores películas son impulsadas por los personajes, y después de esto llegamos a los superhéroes si quieres porque los aplastaré. Los haré papilla, joder. Son jodidamente aburridas.

“Sus guiones no son jodidamente buenos”, continuó Scott cuando se le preguntó por qué no le gustaban específicamente las películas de superhéroes. “Creo que he hecho tres grandes películas de superhéroes con guión. Una sería “Alien” con Sigourney Weaver. Otra sería el maldito ‘Gladiador’ y la otra sería con Harrison Ford”, aludiendo claramente a Blade Runner. Scott continuó expresando su disgusto con las películas de superhéroes de la siguiente forma:



Son películas de superhéroes. Entonces, ¿por qué no tienen mejores historias? Quiero decir, vamos. En su mayoría, se salvan con los efectos especiales, y eso se vuelve aburrido para todos los que trabajan con efectos especiales si tienes el dinero.

De sus palabras podemos entender que no lo veremos detrás de una película de Marvel o DC, al menos a corto plazo. En cambio, el director británico dijo en la entrevista que sí hay un género que le gustaría abordar en su lista de deseos, un western:



Oh, Dios, me encantaría hacer un western. Pienso en films como Dances With Wolves y Jeremiah Johnson. Creo que Kevin Costner hizo lo correcto al ir donde quería para respetar lo que les sucedió a los nativos americanos. Me gustaría seguir esa ruta porque el oeste debería ser sobre la naturaleza. Amo el desierto. Jeremiah Johnson fue otra que he visto varias veces con Robert Redford. Esa fue una historia de evolución, cómo un hombre entra para intentar abrirse camino en un territorio implacable y, fundamentalmente, gente que no entendía del todo por qué estaban allí. Pero no eran malas personas. Quién le hizo qué a quién, y es un caso gigante de xenofobia, verdad?

A Ridley Scott le debemos que haya creado, al menos, dos clásicos de la historia del cine, pero algo me dice que, como el resto de directores que han atacado el cine de superhéroes, sus palabras este fin de semana van a traer una gran polémica. [Deadline]