El mundo de los robots aspiradores está que arde. Durante estos últimos años, ha proliferado tanto el número de estos dispositivos, que ya está ocurriendo como con los smartphones: prácticamente todo se reduce a cuánto te quieres gastar. ¿Quieres un aspirador de 100 euros? En Amazon los verás a patadas. ¿Prefieres algo más sofisticado? Pues probablemente el límite sea lo que se pueda marcar tu cartera.

Si eres de los que no le importa rascarse el bolsillo en aras de conseguir una casa impoluta, probablemente te interese oír lo que tenemos que decir del Roborock S7 Pro Ultra, porque si quieres tener un espacio limpio sin mover ni un solo dedo, probablemente no haya robots mucho mejores ahí fuera para cumplir con esta tediosa tarea.

Roborock S7 Pro Ultra Roborock S7 Pro Ultra ¿Qué es? Un robot aspirador premium de Roborock. Precio 1049 euros. Nos gusta Potente; vacía y llena automáticamente su depósito de agua y suciedad; tiene una app muy completa; buen sistema de navegación; compatible con asistentes de voz. No nos gusta Su base de carga ocupa un tamaño considerable; tiene un precio no apto para todos los bolsillos.

Pequeños sacrificios

Pese a que el S7 Pro Ultra es un robot aspirador premium en todos los sentidos, no se trata del modelo tope de gama de Roborock. Este robot se trata de una versión un poco inferior de la que es a día de hoy la joya de la corona de Roborock: el S7 MaxV Ultra.

A diferencia del modelo MaxV, que incorpora un sistema de navegación LiDar, una doble cámara RGB y el sistema de inteligencia artificial ‘Reactive’ de Roborock, el S7 Pro Ultra tan solo incluye un sistema LiDAR para poder mapear tu casa y moverse por ella. ¿En qué se traduce esto? Pues en el que S7 Pro Ultra se muestra un poco más torpe a la hora de lidiar con los obstáculos que se encuentra por el camino.

Por ejemplo, si vemos cómo reaccionan el S7 MaxV y el S7 Pro ante el mismo obstáculo, verás que uno puede visualizar el objeto mucho antes, salvando así un posible encontronazo. Si, por ejemplo, dejas unas zapatillas en medio del salón, podrías descubrir luego al S7 Pro enredado en alguno de los cordones. Aun así, si no tienes el suelo de tu casa invadido de cosas, el S7 Pro no tendrá ningún problema para moverse por todos lados. A la hora de la verdad, no he notado tanto la diferencia entre uno y otro.

Limpieza

En lo que respecta a potencia, este robot es una bestia. El S7 Pro cuenta con una potencia máxima de succión de 5100 Pa, unos números que duplican a los de la anterior generación de robots de Roborock, que tan solo tenía 2500 Pa. Vale, esto sobre el papel quizás no te diga mucho, pero está bien tener esa potencia para aspirar todo el polvo, las migas y la suciedad que vaya encontrándose a su paso mientras zigzaguea por tu casa.

El S7 Pro también incluye el mismo sistema de fregado ‘Vibrarise’ que trae su hermano mayor. A no ser que tengas manchas por el suelo que lleven ahí desde el pleistoceno, la mopa debería desincrustar la suciedad de casi todas las superficies. De hecho, si quieres darle un plus a la limpieza de tu hogar, puedes incluso echar mano al limpiador que comercializa la propia Roborock y que es compatible con el depósito de agua de sus dispositivos.

Todo se puede controlar desde la intuitiva app de Roborock. Desde ahí puedes definir los patrones de limpieza, editar el mapa de tu casa, los modos de fregado y recibir notificaciones push cada vez que el robot haya terminado una tarea o se haya topado con un problema inesperado. Puedes dejar también que el robot haga una limpieza inteligente y que eleve su mopa si va a pasar por una alfombra de tu casa.

Merece la pena invertir 5 minutos en diseccionar el mapa de tu hogar por habitaciones. Esto hará que sea más rápido enviar el robot a limpiar ciertas zonas de la casa, aunque también puedes definir con el dedo una zona concreta a la que quieres que vaya a aspirar/fregar. Otra excelente ventaja derivada de esto, es que si cuentas con un altavoz inteligente, le podrás decir solo con la voz a qué habitación tiene que ir, y para allá que marchará obedientemente el S7 MaxV.

Una base de autovaciado todoterreno

Cada vez que el S7 Pro termina sus tareas de limpieza, vuelve a su base de carga. Pero esta descomunal estructura no se limita exclusivamente a recargar sus baterías. La base aspirará el depósito de residuos del robot (no te asustes por el ruido), vaciará su tanque de agua sucia y lo rellenará con agua limpia. Además, gracias al rodillo bidireccional que trae incorporada la base, también se limpiará la mopa del robot.

Todas estas opciones hacen que el mantenimiento que tienes que hacer sea mínimo y se reduzca a tres tareas: vaciar el depósito de agua sucia de la base (lo recomendable es que lo hagas cada dos semanas como mínimo), recargar el depósito de agua limpia (algo que tendrás que hacer obligatoriamente cada 6 o 7 usos) y vaciar el contenedor de polvo (podrás aguantar muchas semanas sin tener que hacerlo)

Resumen

Vale, entiendo que 1050 euros no es un precio al alcance de todos. Vaya, mi sueldo no da como para que me vaya gastando más de 1000 euros en aspiradores. Pero si los tienes y quieres tener el suelo de tu casa impoluto, el Roborock S7 Pro es una apuesta segura. Tiene potencia más que de sobra, un buen sistema de mapeado, una base de vaciado que lo hará todo por ti y una app con mil configuraciones diferentes. Ay, quién tuviese esos 1050 euros...