Scape from Tarkov se ha convertido en la última sensación de Twitch dos años después de su lanzamiento

Captura: Escape From Tarkov

Escape From Tarkov es actualmente la tercera categoría más grande que hay en Twitch, con más de noventa mil espectadores. Este shooter de estilo militar que se encuentra actualmente en beta abierta, es lo más hardcore que hemos visto . Es el tipo de juego que t e pide que lleves la cuenta de t us balas, que inspecciones t us cargadores antes de re cargar y que protejas tu loot del resto de jugadores . Nuestra compañera de Kotaku, Heather Alexandra, lo definió como una combinación de Arma y Borderlands cuando salió en enero de 2018, y escribió: “Comenzar una raid y robar algo de equipo antes de verte metido en un tiroteo gigante del que apenas sales vivo es una experiencia emocionante. Tarkov es todo un castigo, pero se puede encontrar mucha diversión al conseguir dominar sus complejidades y convertirt e lentamente en un duro mercenario” .

No me esperaba que esto se fuese a convertir en un éxito repentino en Twitch, y menos dos años después de su lanzamiento , pero ahora muchos de los streamers que sigo en Twitch estan jugando continuamente a este juego. Algo de est o se debe a un simple truco de marketing. Del 30 de diciembre al 5 de enero, los jugadores de Tarkov pod ían ganar loot drops por ver las re transmisiones del juego. Según Twitch Metrics, un servicio de terceros que monitoriza a los espectadores de Twitch, los espectadores en las re transmisiones de Tarkov se triplicaron el día 30 . El juego no ha hecho más que ganar popularidad desde entonces . En su apogeo durante el sábado 4 de enero había más de doscientos mil espectadores.

Sin embargo, no creo que todo el mérito de este aumento sea solo una cosa de marketing. Tratando de averiguar a que se debía todo el hype que había por Tarkov, descubrí un hecho la mar de simple: es muy divertido de ver . Mira por ejemplo el susto que se llevó el famoso streamer Hasan Piker.

O este otro clip de CohhCarnage en el que mata accidentalmente a todos los miembros de su equipo para luego morir a manos del único rival al que se estaban enfrentando .

El tono serio del juego ha mostrado el enorme potencial cómico del mismo . Nada es más divertido que cuando una persona en una situación de vida o muerte la caga por completo. P or eso siempre te ríes cuando el Correcaminos hace que el Coyote caiga por un acantilado. Al igual que ocurrió con el PUBG en su día , Escape From Tarkov es una gran fuente de entretenimiento . Aunque el tiempo dirá si la gente sigue viendo los streams de Tarkov ahora que las recompensas han terminado , espero que haya más clips divertidos que pueda enviar a mis compañeros de trabajo durante estas próximas semanas.