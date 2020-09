Imagen : Signature Entertaiment

Existe una nueva película que junta dragones con magia y Arnold Schwarzenegger peleando contra Ja ckie Chan. Cómo se ha gestado semejante film es algo que se nos escapa, pero harías bien en ver su primer trailer porque es una divertida locura.



El film se titula Journey to China: The Mystery of the Iron Mask, pero ya se le conoce popularmente solo como The Iron Mask. Curiosamente se trata de una secuela a una película china de 2014 titulada Viy (Forbidden Future) que llegó a los mercados internacionales el pasado año. En cuanto al estreno de The Iron Mask, se sabe que Reino Unido la estrenará en abril de 2021, pero aún no se conocen fechas en otros países o si llegará a estar disponible digitalmente.

Sea como sea, su primer tráiler es una mezcla loquísima de artes marciales, fantasía épica, leyendas chinas, trasfondo histórico más que cuestionable, decorados CGI y chistes malos. En definitiva, lo que más nos gusta.

No estamos seguros de si en realidad esto es la historia de Ja son Flemyng y en realidad Schwarzenegger y Chan solo hacen cameos y lo que salen en el tráiler es el 90% de lo que les veremos en la película. El trailer casi parece que tira de los dos populares actores para meternos en una historia que es otra muy diferente. Sea como sea, 2020 necesita un poco de cine de aventuras sin pretensiones para alegrarnos el día.