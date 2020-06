El Velo de la Fuerza. Como el Mundo Cuántico, pero en Star Wars. Gif : Disney XD ( YouTube

La noticia en corto es esta: según una nueva filtración, Disney está estudiando reiniciar el universo Star Wars, y para ello se propone sacar completamente The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker del canon oficial de la saga. Literalmente, sería como si nunca hubieran existido.



Sí, lo sé. Suena descabellado, pero los detalles del plan a los que ha tenido acceso el Youtuber Dicktor Van Doomcock, del canal Overlord DVD son demasiado interesantes como para pasar el rumor por alto sin examinarlo. Antes de continuar es preciso citar que, pese a llevar una máscara de supervillano de los 50 y a su puesta en escena bastante estrafalaria, Overlord DVD tiene una trayectoria muy sólida de aciertos en sus anteriores rumores. Su canal fue el responsable de filtrar el final de The Rise of Skywalker. También adelantó el cambio de director de la secuela de Captain Marvel, y aireó las actuales dudas del estudio y de Kevin Feige sobre la película por la mala actitud de cierto sector del fandom hacia Brie Larson.

Según fuentes internas de Disney a las que ha tenido acceso el canal, actualmente hay una guerra civil interna en la compañía . De un lado de esa contienda está John Favreau, creador de la serie The Mandalorian, productor ejecutivo de Avengers: Endgame, director del remake de El Rey León y peso pesado a tener en cuenta tanto dentro de Marvel Studios como en la propia Disney. Del otro lado está la actual Presidenta de Lucasfilm: Kathleen Kennedy, productora de las tres últimas películas de Star Wars y de una lista larguísima de clásicos maravillosos como Regreso al futuro, Gremlins, Parque Jurásico o las películas de Indiana Jones.

El motivo de la pugna entre los dos es precisamente el futuro de Star Wars. Al parecer Favreau es el promotor de un plan para salvar la franquicia tras la bajada de popularidad experimentada con la última trilogía. Ese plan supone sacar las tres películas de esa trilogía del canon oficial, con lo que pasarían a formar parte de Star Wars Legends, el archivo en el que están los libros, cómics y videojuegos que están ambientados en la saga, pero no se consideran parte de la historia oficial. Según Overlord DVD, Kathleen Kennedy odia a muerte la idea y está haciendo todo lo posible porque no salga adelante. Su oposición tiene sentido porque supondría desahuciar las tres películas de las que ella es responsable última.

Un multiverso muy, muy lejano

La cuestión es ¿cómo pretende Favreau cancelar los acontecimientos que se narran entre The Force Awakens y The Last Jedi? La respuesta es convirtiendo Star Wars en un multiverso. En ese escenario, la última trilogía no es más que una realidad alternativa. En el mundo principal de la saga, el emperador muere y se queda muerto, Rey y Kylo Ren no existen, y Luke no se exilia voluntariamente a un remoto islote lleno de porgs a beber leche de morsa mutante y cazar atunes con pértiga. Nada de lo que se cuenta en esas películas tendría lugar.

La mejor parte es que no es preciso sacarse de la manga ningún McGuffin para iniciar ese multiverso. El mecanismo para la creación de realidades paralelas ya existe y se llama El Velo de la Fuerza. El concepto aparece en el episodio 13 de la cuarta temporada de la serie animada Rebels, titulado Un mundo entre mundos (vídeo sobre estas líneas). En ese capítulo explican que el Velo de La Fuerza es una especie de dimensión mística que conecta el tiempo y el espacio y a la que los usuarios de la Fuerza pueden acceder en determinadas circunstancias. Casi podría decirse que es una versión del mundo cuántico de Marvel, pero en el universo Star Wars.

Overlord DVD especula con la idea de que resetear el universo Star Wars es tan sencillo como introducir el concepto del Velo de la Fuerza como la herramienta que utilizó Palpatine para burlar a la muerte y escapar en El Retorno del Jedi. Bastaría que alguien le impida acceder a esa dimensión que conecta otras dimensiones para que todo lo que viene después ya no exista.

El rumor tiene mucho de aspiracional. El creador de Overlord DVD no oculta su disgusto por la última trilogía de películas y su entusiasmo ante la idea de que puedan expulsarlas al limbo de Star Wars: Legends. Mi duda, y esto ya es opinión personal, es ¿qué sentido tiene reiniciar la última trilogía a estas alturas? ¿Se proponen hacerla de nuevo? Con los mismos actores ya va a ser un poco complicado. Probablemente sea mejor no ahondar en la grieta abierta por la última trilogía y pasar página de una vez hacia otros mundos y otros personajes que no tengan que ver con la Dinastía Skywalker. [Cosmic Book News]