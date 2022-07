Ahora que ya no queda casi nada para el regreso de Ellie y Joel, las filtraciones del esperado remake de The Last of Us Part I no hacen más que sucederse . Y esta semana han visto la luz hasta seis nuevos minutos de gameplay del juego, justo a tiempo para dejar con los dientes largos a los fans de la saga.

El remake de The Last Of Us Part I está previsto que llegue en exclusivo a PlayStation 5 el próximo 2 de septiembre. Esta vez no estamos ante un pequeño lavado de cara como la versión que salió para PS4 hace unos años , sino un remake en toda regla con nuevos gráficos y mecánicas actualizadas. Si quieres ver como luce este nuevo remake, echa un ojo a los vídeos que aparecen a continuación, pero te aviso: puedes comerte algún s poiler.

The Last of Us Part I - Leaked First PS5 Gameplay Clip

The Last Of US Remake l Nueva Mesa de Trabajo!

The Last of Us Part 1 (Remake) Leaked Gameplay | The Last Of US Remake New Real Gameplay Leak (HD)

Quizás no se aprecien tanto las diferencias gráficas a simple vista, pero c uando vemos una comparación con el juego original de 2013 de PS3 o incluso con su versión actualizada de PS4 saltan rápidamente a la vista.

Advertisement

Es posible que este remake llegue antes incluso de que nos haya dado tiempo todavía a sentir nostalgia por la primera entrega de la saga, pero reconozcámoslo: cualquier momento es bueno para pasarnos otra vez esta auténtica obra maestra.