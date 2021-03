Imagen : Marvel Comics

Es la pregunta que todos los fans del MCU nos hacemos en este momento. ¿Cómo hará Kevin Feige y su equipo para integrar a los X-Men y a todo el universo mutante en el MCU? Una filtración arroja nuevas claves sobre el plan de Marvel para reintroducir a una de sus franquicias más populares.



Nada de la información que se expone a continuación es oficial, pero en caso de que acierten podría ser un potencial spoiler. Avisado quedas.

La cuestión no es en absoluto simple. Llevamos 10 años de películas Marvel. Una década de historias en las que no se ha hecho mención jamás al hecho de que una pequeña parte de la población tiene un gen que les confiere poderes sobrehumanos. La cosa no es tan fácil como decir que es que estaban escondidos todo este tiempo... ¿o sí?



Un conocido filtrador de rumores que ya ha acertado en algunas ocasiones llamado @mainmiddleman se hace eco de una filtración anónima publicada en 4Chan. Mainmiddleman corrige algunos de los datos de 4Chan y añade otros en un hilo muy interesante.

Según la filtración, The Mutants no es el nombre de una película, sino de todo un proyecto que está siendo trazado ahora mismo para introducir a los Mutantes y su universo en el MCU y que incluye a todas las propiedades Marvel, sean series o películas. La primera película en la que probablemente se mencione a los mutantes o la primera aparición oficial de un mutante será Eternals en 2021 (lo que encaja muy bien con el hecho de que estos seres son auténticos ingenieros de poder cuasidivino capaces de introducir mutaciones en toda una especie).

La primera película no se centrará en los X-Men, sino en el profesor Charles Xavier y en la doctora Moira McTaggert. Supuestamente la película servirá para introducir a ambos personajes y se centrará en el comienzo del odio y la discriminación hacia las minorías, en este caso hacia los mutantes pero no hay que descartar que Disney decida hacer un poco de crítica social de paso, que no viene nada mal. El Blip tras el chasquido de Thanos será el desencadenante de una ola de rechazo social hacia las personas con superpoderes La idea no es traer a los mutantes haciéndolos llegar de ningún universo alternativo, sino revelar que en realidad siempre han estado ahí de una forma u otra, pero ocultos.

La filtración también asegura que Feige y su equipo han elegido al equipo original de los X-Men para introducirlos en el MCU, o sea, a Jean Grey, Cíclope, Bestia, Angel y el Hombre de Hielo. El grupo de antagonistas que se baraja para este nuevo amanecer mutante no puede ser menos clásico: la hermandad de mutantes diabólicos dirigida por Magneto. En los cómics tanto Pietro Maximoff como su hermana Wanda forman parte de la hermandad, pero en el MCU se supone que no son mutantes, aunque en Wandavision se deja caer que Wanda ya tenía poderes antes de su encuentro con la piedra de la mente, así que todo es posible.

Mainmiddeleman matiza que estas son unas pinceladas muy generales del proyecto y que antes de que lo anuncien oficialmente probablemente se hagan algunos cambios. Algo nos dice que la cosa estará mucho más clara cuando se estrene Eternals. [vía Inverse]