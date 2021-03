Imagen : Marvel Comics

Disney ha puesto la maquinaria de Marvel Studios a toda potencia. A la docena larga de estrenos que nos esperan de aquí a 2023 ya empiezan a sonar nuevos proyectos para el futuro, y hay uno que hará especial ilusión a los fans de los X-Men. Se titula The Mutants y es tan importante que el mismísimo Kevin Feige ha tomado personalmente las riendas del asunto.



El título no es oficial, y que sepamos tampoco es definitivo. Si lo sabemos precisamente ahora es porque en The Illuminerdi han tenido acceso en excl usiva a esa información a través de fuentes internas de Ma rvel. Se trata de la primera confirmación directa de que Disney por fin está moviendo fichas para introducir en el MCU al extenso grupo de seres con superpoderes que hasta ahora estaban vetados por cuestiones de copyright.

Los X-Men son solo la punta de un iceberg muy grande que incluye a multitud de grupos diferentes de héroes y villanos, a miles de personas con el gen que les da poderes, y a algunos de los seres más poderosos del universo de los cómics. Tiene sentido que la primera película se titule solo The Mutants y es que. según lo que han averiguado en The Illuminerdi, será un reboot completo de toda la saga y de sus protagonistas . Van a comenzar de cero.

En otras palabras, que salvo quizá casos muy concretos, los actores que conocemos de las películas de Fox no regresarán para interpretar los mismos papeles en el MCU. Después del desparpajo que ha mostrado Ma rvel haciendo un cameo del Quicksilver de Fox en Wandavision no hay que descartar que pueda recuperar algunas caras dándoles otro trasfondo , pero aún es muy pronto para saberlo.

Si hay unos tipos con la capacidad de mutar a toda una especie, son estos. Imagen : Marvel Studios

Aparentemente, Marvel se prepara para crear su propia historia de origen sobre las personas con un gen diferente que les confiere habilidades sobrehumanas. Internet ya hierve con teorías al respecto que van desde eventos que bombardeen todo el planeta con algún tipo de energía que provoque las mutaciones hasta héroes provenientes de realidades alternativas. Hay quien dice que la chispa que inicie la era mutante provendrá de la propia Wanda en Wandavision. Al cierre de este artículo aún no hemos visto el capítulo final, así que no podemos confirmar ni desmentir nada. Desde luego, o portunidades no le van a faltar a Marvel . La película de los Eternals, sin ir más lejos, ahondará en la mitología de los celestiales, que básicamente son los responsables de haber creado a los Eternos y a los Desviantes mediante ingeniería genética. Los celestiales son un poco el equivalente a los ingenieros calvos de Prometheus, pero en el Universo Marvel. Si alguien tiene la capacidad para introd ucir un evento capaz de alterar el ADN a nivel pla netario, desde luego son ellos.



En cuanto a cómo explicarán el trasfondo de algunos personajes con trayectoria muy larga como Magneto o Wolverine solo podemos especular. Tampoco hay fecha de estreno para este proyecto. Si tenemos en cuenta que Guardians of The Galaxy Vol. 3 y Fantastic Four (con John Watts al frente de la dirección) no se esperan antes de 2023 , es probable que The Mutants no llegue hasta 2024 o 2025 como pronto. La Fase 4 va a ser fascinante. [The Illuminerdi]