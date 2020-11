Foto : Olivier Douliery ( Getty Images )

Si estás desplazándote por las fuentes de noticias en un teléfono Android más antiguo, puede que sea el momento de actualizar. Una de las principales autoridades de certificación del mundo advierte que los teléfonos que ejecutan versiones de Android anteriores a 7.1.1 Nougat se desconectarán de grandes porciones de la web segura a partir de 2021, informó Android Police el sábado.



Let’s Encrypt, una organización sin fines de lucro asociada con Mozilla, dijo que su asociación con la autoridad certificadora IdenTrust vencerá el 1 de septiembre de 2021.



Se trata de un cambio bastante significativo teniendo en cuenta que hasta un tercio de todos los dominios web dependen de los certificados de la organización. Pero dado que el software más antiguo no confía en el certificado raíz de Let’s Encrypt, esto podría “introducir algunos problemas de compatibilidad”, dijo el desarrollador principal Jacob Hoffman-Andrews en una publicación el viernes.



“Cierto software que no se ha actualizado desde 2016 (aproximadamente cuando nuestro root fue aceptado para muchos programas) todavía no confía en nuestro certificado raíz, ISRG Root X1”, dijo. “En particular, esto incluye versiones de Android anteriores a la 7.1.1. Eso significa que esas versiones anteriores de Android ya no confiarán en los certificados emitidos por Let’s Encrypt”.



La única solución para estos usuarios sería instalar Firefox, ya que se basa en su propio almacén de certificados que incluye la raíz de Let’s Encrypt, aunque eso no evitaría que las aplicaciones se rompan ni garantizar la funcionalidad más allá de tu navegador.



Let’s Encrypt señaló que aproximadamente el 34% de los dispositivos Android ejecutan una versión anterior a la 7.1 según los datos del paquete de desarrollo de Android de Google. Eso se traduce en que millones de usuarios posiblemente quedarán desconectados de grandes porciones de la web segura a partir de 2021. En resumen, si has estado buscando nuevos teléfonos en esta temporada navideña, podría valer la pena el derroche, aunque solo sea para ahorrarte un dolor de cabeza luego.