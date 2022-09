Con el paso de los años, Sonos se hizo todo un nombre haciendo buenos (y caros) dispositivos de audio. Pero de un tiempo a esta parte se ha dado cuenta de que había mucha gente demandándole productos más baratos, aunque eso supusiese renunciar a algunas de sus características más punteras. Así es como nació su barra de sonido Sonos Ray, y con ese mismo espíritu llega un nuevo dispositivo: el Sonos Sub Mini.

Este pequeño y compacto subwoofer de 23 centímetros de diámetro viene con el objetivo de ampliar los graves de los sistemas de sonido Sonos. Para ello, cuenta con dos woofers de 6 pulgadas y con dos amplificadores digitales de clase D que amplían el efecto de los graves sin causar “ zumbidos ni vibraciones” .

El Sonos Sub Mini está pensado claramente para combinarse con otros dispositivos de la marca, como las barras de sonido Sonos Beam o Sonos Ray o altavoces como los One o One SL. Puedes conectar el Sub Mini de forma inalámbrica o por cable, como tú prefieras. Además, si cuentas con un dispositivo iOS podrás utilizar la función Trueplay, que utiliza el micrófono de tu teléfono o tablet para balancear correctamente tus altavoces.

Hay que recordar que Sonos ya cuenta con un potente subwoofer en su catálogo, el Sonos Sub, pero cuesta casi 400 euros más que la nueva versión que acaba de lanzar la compañía californiana. Este nuevo Sub Mini resulta más asequible, pero con un precio de 499 € tampoco es que resulte del todo barato.

El nuevo Sonos Sub Mini saldrá a la venta en España, México y Estados Unidos a partir del próximo 6 de octubre de 2022, aunque ya se puede reservar directamente desde la página de Sonos.