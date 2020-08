SpaceX continúa logrando cada vez más hitos en sus lanzamientos espaciales. Durante la tarde del martes 18 de agosto, la compañía realizó un nuevo lanzamiento de un cohete Falcon 9, el cual tenía la misión de poner en órbita un nuevo lote de satélites Starlink, entre otras cosas. Se trata de una misión que supuso nuevos récords para la compañía espacial, y además nos dejó con un espectacular video de la recuperación de una cofia del cohete.



Quizás el logro más importante de SpaceX con este lanzamiento es que se trata de la primera vez en su historia en la que han reutilizado el mismo cohete para seis viajes al espacio. Además, supone el lanzamiento número 100 de la compañía, y el número 92 para el Falcon 9.

Una de las misiones más importantes a largo plazo de SpaceX es bajar los costos de los viajes espaciales, para que sean más accesibles y frecuentes, lo que permitiría lograr nuevos objetivos como la reconquista de la Luna, el acceso al espacio a nivel turístico y la llegada del hombre a Marte. Para ello han diseñado sus partes para ser reutilizables, pero primero tienen que recuperarlas en el mejor estado posible. En el caso de la primera fase del cohete Falcon 9, esta regresa y aterriza en vertical tras sus viajes al espacio. Para las cofias, compuertas que protegen la carga en su viaje al espacio, a SpaceX se le ha ocurrido algo diferente.

El proceso involucra un bote y una red gigante. El mismo Elon Musk, fundador y director de SpaceX, ha publicado un video que es puro space porn, mostrando claramente el descenso de la cofia utilizando un paracaídas, hasta el momento en el que el bote llamado Ms. Tree la atrapa en medio del océano.

Sí, en ocasiones hemos visto fotos y videos del proceso de recuperación de las cofias, pero esta vez el video lo muestra en toda su gloria, a la luz del día e incluso con una breve banda sonora. Es un proceso impresionante que no nos cansamos de ver. En cuanto a la otra cofia, el segundo bote no logró atraparla esta vez, pero según SpaceX realizó un “descenso y amarizaje suave”.

Por si fuera poco, esta vez también podemos disfrutar de un nuevo video completo y sin cortes por interferencia de señal del momento en el que la primera fase del cohete Falcon 9 aterriza sobre la barcaza, llamada Of Course I Still Love You, otro espectáculo de space porn que sigue siendo increíblemente emocionante en cada ocasión. [vía Elon Musk (Twitter) / SpaceX (Twitter)]