SpaceX lanza astronautas por primera vez en un cohete usado (que hasta llevaba las iniciales de la tripulación escritas en el hollín del vuelo anterior)

En la foto vemos a los cuatro astronautas de la misión Crew-2 de SpaceX que, al momento de escribir estas líneas, orbitan la Tierra a bordo de la nave Dragon “Endeavour” con el objetivo de acoplarse a la Estación Espacial Internacional.

Thomas Pesquet (de la Agencia Espacial Europea), Shane Kimbrough (de la NASA), Akihiko Hoshide (de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial) y Megan McArthur (también de la NASA) acababan de escribir sus iniciales en el cohete Falcon 9 que hoy los ha llevado al espacio. Sus dedos están manchados con el hollín del vuelo anterior, un hecho con mucho significado.

Esta es la primera vez que SpaceX lanza una tripulación de astronautas al espacio con un cohete usado. El propulsor B1061 había volado en la misión Crew-1, que llevó a otras cuatro personas a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave Dragon “Resilience”. Esos cuatro astronautas, así como la nave Resilience, siguen en la Estación Espacial Internacional, y convivirán con la tripulación de la misión Crew-2 antes de regresar a la Tierra.

Ahora la NASA permite a SpaceX elegir los propulsores que usa para lanzar astronautas en las misiones del Programa de Tripulación Comercial. Solo si estos han volado más de una vez se requerirá una certificación adicional.

El propulsor B1061, la primera etapa del cohete Falcon 9 que ha llevado a los cuatro astronautas de la misión Crew-2 al espacio, aterrizó con éxito sobre la barcaza autónoma “ Of Course I Still Love You” en el océano Atlántico tras el lanzamiento. Está planeado que lleve de nuevo una nave Dragon tripulada al espacio el 15 de septiembre de 2021, para la misión privada Inspiration4.

En cuanto a la nave Endeavour, en la que vuelan hoy Thomas Pesquet, Shane Kimbrough, Akihiko Hoshide y Megan McArthur: también es usada. Se había empleado el 31 de mayo de 2020 para la misión Crew Dragon Demo-2, en la que SpaceX lanzó por primera vez a dos astronautas, haciendo historia.

Los cuatro tripulantes de la misión Crew-2 pasarán seis meses en el espacio. Está previsto que la nave Endeavour se acople a la Estación Espacial Internacional este sábado a las 9:10 UTC, 24 horas después del lanzamiento.

