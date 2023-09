Esto fue todo. El episodio de Anakin Skywalker. Después del personaje legendario— El antiguo maestro Jedi de Ahsoka Tano—apareció al final del episodio anterior, la exageración y las expectativas estaban en un alto tiempo alto. Este episodio de Ahsoka incluso proyectaba en la pantalla grande en ciertas ciudades. ¿Qué hizo creador de la serie Dave Filoni ¿Posiblemente tendría en la tienda? ¿Anakin estaba volviendo a la vida? ¿Cómo impactaría su apariencia en la vida de Ahsoka? ¿Y qué podría tener? aprendemos sobre guerra de las galaxias mitología ¿que no sabíamos antes?

Al puro estilo Filoni, las verdaderas respuestas al misterio de Anakin tomaron otra dirección. Finalmente, después de cuatro episodios, nos brindó algunas ideas más profundas. una idea de quién es exactamente Ahsoka Tano y quién quiere ser. Las escenas fueron el punto culminante de un episodio muy hermoso y muy desigual de Ahsoka eso preparó el escenario para el arco final de la primera temporada.

Guardando esos secretos solo unos minutos más, episodio cinco de Ahsoka, llamado “Guerrero de las Sombras”, no comenzó con Ahsoka y Anakin. Comenzó en Seatos. Hera aterriza en el Fantasma y comienza su búsqueda de sus amigas desaparecidas, Ahsoka y Sabine. Los escaneos realizados por su flota de X-Wings siguen arrojando resultados negativos. en su lugar, encuentra a Huyang, sosteniendo el casco de Sabine, lamentándose de que les haya dicho que permanecieran juntos, pero nunca escuchan.



Después de la revelación del título, estamos de vuelta en el misterioso Mundo Entre Mundos, un portal entre todo el espacio y el tiempo. Anakin le explica a Ahsoka que la única manera de que ella pueda estar allí es si pierde una pelea. y aunque al principio no lo recuerda, rápidamente recuerda su batalla con Baylan Skoll. Anakin dice que es bueno que lo recuerde porque significa que todavía tiene una oportunidad de vivir. sí, parece eso técnicamente, Ahsoka está muerta.

Anakin dice que está allí para terminar su entrenamiento, lo que Ahsoka encuentra divertido. “Es un poco tarde para eso”, dice, pero Anakin dice nunca eres demasiado viejo para aprender. La lección es “Vive o muere” y Anakin enciende su sable de luz. Ahsoka no quiere luchar contra él, pero ella se ve obligada a hacerlo y los dos comienzan a batirse en duelo.

Vuelve a la realidad (vaya, ahí va la gravedad) y Hera, Jacen y Huyang están empezando a perder la esperanza. Carson Teva llega y dice que la Senadora Organa (RIP Leia) sólo puede cubrirlos durante un tiempo. Parece que la flota de la Nueva República no está contenta que Hera desobedeció las órdenes de salir aquí a buscar a sus amigas y tal vez tenga que pagar el precio por ello. Sucediendo, su hijo Jacen le dice a su mamá que escucha algo. Hay algo en el agua, dice. Puede sentirlo.



Jacen le pide a su mamá que escuche. No por las olas, sino por los sables de luz. Y mientras la partitura de John Williams subía lentamente En la banda sonora tres cosas se hicieron evidentes. Una, este niño Jacen tiene algo. Dos, Ahsoka todavía está ahí afuera. Y tres, Hera puede Escúchalo también. Es un momento poderoso y memorable que desconcierta por completo al realista Carson Teva. Pero, explica Huyang, Jacen ha “habilidades” porque su padre, Kanan Jarrus, era un Jedi. Y en ese momento me animé porque tomó cuatro episodios y cuarto. pero, finalmente, otra estrella de Rebeldes finalmente obtiene lo que merece. (Sin embargo, si lees el sitio, es posible que hayas visto que esto fue objeto de burlas la semana pasada.)

Ahsoka y Anakin continúan su batalla y Ahsoka incluso le da a su maestro una carrera por su dinero. Pero Anakin, como siempre, tiene algunos Se levanta la manga y destruye la plataforma en la que se encuentran. Ahsoka cae y aterriza... en algún lugar. ¿Es un desierto? ¿Es una nube de humo? Entonces un soldado clon pasa corriendo. Y otro. Y luego Anakin grita “¡Adelante! “llevando un traje nuevo. “Vamos, Snips”, llama Cuando ahora nos damos cuenta de que Ahsoka es una niña otra vez ( interpretada por Ariana Greenblatt, que está pasando un bastante verano; ella era la hija en barbie y también interpretó a la joven Gamora en Vengadores: Infinity War. Ella aplasta el papel aquí.)

Ahsoka puede parecer joven, pero parece como si tuviera la misma mente que su yo actual. Ella puede decir que lo son, sí. , en las Guerras Clon y que, sí, esta es una de las primeras batallas en las que ella y Anakin estuvieron juntos. no hay confirmación definitiva de qué batalla es, específicamente, pero la batalla de Teth parece una buena apuesta).



“¿Por qué estamos aquí? ”ella pregunta, y Anakin responde: “Dímelo”. La implicación es que aquí es donde la mente de Ahsoka necesita que ella esté para continuar la lección de Anakin sobre Vida o muerte. La batalla termina, Anakin habla con algunas personas (¡incluido el Capitán Rex!) mientras Ahsoka hace compañía a un soldado herido. Ella está triste por las pérdidas y dice que no entrenó para esto. La guerra no es la razón por la que quería ser Jedi. Anakin explica que ser un Jedi cambia con los tiempos. Cuando estaba siendo entrenado, se trataba de mantener la paz. D Durante una guerra, tuvo que entrenarla para ser guerrera”. ¿Qué pasa si quiero dejar de pelear? Ella pregunta. “Entonces morirás”, dice. Mientras se aleja, Ahsoka ve a Anakin pasar de su yo normal a Darth. Vader. Un recordatorio de que su maestro no tiene todas las respuestas.

La búsqueda en Seatos continúa pero no parece prometedora. Hay un rayo de esperanza, aunque Huyang le explica a Hera que Una persona normal no desaparecería, pero Ahsoka no es una persona normal. Le cuenta a Hera un poco sobre Ahsoka. domina cuando entra una llamada. Chopper ha captado algo en sus escaneos, así que Hera y los X-Wings se dirigen hacia hacia.

Volvemos a las Guerras Clon y Anakin, muy consciente de sí mismo, menciona que “no conozco esta batalla”. Eso es porque, como explica Ahsoka, ahora con doble sable de luz, sucedió después de que ella dejó el O rder. Es el Asedio de Mandalore, visto en la séptima y última temporada de Las Guerras Clon. Ahsoka es ahora una líder y, según Anakin, la guerrera que entrenó para ser.



Eso no le sienta bien a Ahsoka. Ella no quería ser simplemente una guerrera. Y, sin embargo, Anakin explica que ella es más que eso. Ella es parte de un legado que se remonta a la historia (esto también se sintió como si Dave Filoni le dijera a la gente lo importante que es Ahsoka gritando algo como “¡Ella tiene una línea directa con Yoda!”. Ella está de acuerdo, pero comienza a darle la vuelta a la situación. Ella explica que su El legado no es lo que él cree que es. Es más violento. “¿De eso se trata esto?” dice, enojado por eso. ella está reconociendo al gigante Darth Vader en la habitación. es de qué se trata y el pensamiento lo cambia. “Regreso al principio”, dice. “Vive o muere”, mientras enciende su ahora sable de luz rojo. Se ha convertido en la versión Sith malvada de sí mismo y los dos comienzan a pelear de nuevo.

Anakin la saca del pasado y la regresa al presente, donde escucha la respiración de Vader. . Ella está luchando no solo contra Anakin, su maestro, sino también contra Anakin, el Jedi caído y el Señor Sith. No es fácil, pero, eventualmente, ella le supera. “Elijo vivir”, dice Ahsoka, respondiendo finalmente a la pregunta de Anakin, que es cuando regresa a su lado luminoso. .“Todavía hay esperanza para ti”, dice, y desaparece.

Ahora, si tienes mucho tiempo Guerra de las GalaxiasComo fanático, probablemente necesitabas encender un cigarrillo o tomar un trago fuerte después de todo eso. Había mucho que digerir, desde la Pascua e ggs y devoluciones de llamada al casting, implicaciones y mucho más. Pero en última instancia, todo tenía que cumplir un propósito, ¿verdad? ¿Ahsoka aprendió aquí? ¿Es solo que ella quiere vivir? ¿Quién no? No hay una respuesta explícita, que sin duda está en propósito y tal vez no la decisión de Filoni. Sin embargo, implícitamente, Ahsoka manifestando a Anakin y estas grandes guerras en su vida reveló lo que ella piensa de sí misma. Ella se ve a sí misma como esa guerrera, no como una maestra. No como alguien que puede ayudar a otros sin violencia. Pero la perspectiva de Anakin En general, los Jedi se adaptan a los tiempos, se siente como la conclusión clave. La galaxia ya no está en guerra. Ahsoka No necesita ser una guerrera. Ella necesita ser la pacificadora que Anakin era cuando era un niño pequeño. O, tal vez, algo otro por completo.



¿Eso se manifestó en el episodio? ¿Fue una lección digna de que Filoni volviera a sumergirse en su guerra de las galaxias ¿pasado? El tiempo lo dirá. Pero, después de que Hera y su equipo rescataran a Ahsoka, captar el sentido de su actuación eso Rosario Dawson ahora siente más cómoda en la piel de Ahsoka. (Y no solo porque vimos más de ella cuando ella se quitó el casco.) No, Ahsoka ahora se siente más en paz. Más tranquilo. Y, en verdad guerra de las galaxias moda, el espectáculo retrató esto con un conjunto nuevo y más cómodo al que me gusta llamar Pijama Ahsoka.

Ahsoka duerme tras su experiencia cercana a la muerte y todos sienten curiosidad por saber qué han estado haciendo los demás. Principalmente, aunque la pregunta es: ¿Dónde está Sabine? Ahsoka toma las piezas rotas del mapa que Hera encontró y comienza a usar su poder previamente establecido de sentir recuerdos a través de objetos. Le lleva algo de tiempo, pero se da cuenta de que Sabine está viva y que ella misma le entregó el mapa a Baylan.



A Hera le anima que al menos Sabine esté viva y quiera ir tras ella. El problema es que están en otra galaxia que no Es un simple salto a la velocidad de la luz. Ahsoka debe resolverlo mientras Hera tiene que lidiar con el creciente problema de la La Nueva República está súper enojada con ella. Sin evidencia real para hablar de Thrawn o Morgan, Mon Mothma ordena a Hera y Ahsoka que regresar a Coruscant para ser interrogada con la noción de que Hera puede ser suspendida permanentemente de sus deberes. Además, están enviando una flota a ven a buscarlos. Son malas noticias para Hera, pero las buenas noticias llegan de la forma de Ahsoka. Ella tiene un plan.

Sin embargo, a nadie le gusta el plan. Rápidamente aprendemos que el plan es que Ahsoka realice su mejor imitación de Ezra Bridger y comunicarse con Purrgil en el área y ver si pueden traerla a través de la galaxia para Sabine. Los X-Wings se dirigen hacia la flota entrante, mientras que las naves de Hera y Ahsoka se dirigen hacia El Purrgil. Jacen en particular está fascinado con este plan porque Hera le ha contado las historias de cómo Ezra salvó el día a día. haciendo esto. Ahsoka y Huyang vuelan cerca del Purrgil más grande que pueden encontrar y ella sale del barco y hace lo mejor que puede. para comunicarse con él. Mientras tanto, los barcos de la Nueva República han llegado y mientras Carson Teva intenta detenerse mintiendo, descubre que Decir la verdad absolutamente loca funciona aún mejor.

Ahsoka conecta con el Purrgil y en una plena Pinocho momento, ella y Huyang aterriza dentro de su boca. No saben si esto va a funcionar o adónde van, pero gracias a Ahsoka más Con una conducta tranquila y segura, sin duda parece que es el movimiento correcto. El paso de Purrgil está peligrosamente cerca de los barcos de la Nueva República, Ahsoka se disculpa a Hera por no poder traerla, y dan el salto.



“Shadow Warrior” estaba llena de grandes y hermosos guerra de las galaxias Momentos. También finalmente le dio a Ahsoka Tano un desarrollo de personaje muy necesario. y trasfondo, en un programa con su nombre en el título. El problema más grande Lo que tuve en una primera observación fue que las cosas de Anakin suceden tan rápido y están tan densamente repletas de información que hace que el resto del episodio— Hera, Jacen, el Purrgil— se siente como un espectáculo completamente diferente. Obviamente, una historia está ambientada en un universo inexplicable y la otra está en su realidad, así que es de esperar una diferencia. Sin embargo, la diferencia de ritmo entre los dos fue enormemente notable y me obligó a regresar y mira solo el Ahsoka- Anakin bits para peinarlos realmente para obtener una línea temática.

si eso es lo peor problema, aunque — que tuve que regresar y re- ver parte de un guerra de las galaxias programa que está hecho específicamente para ver en casa — tal vez no sea tan malo. Además, Ahsoka Con suerte, está a punto de encontrarse cara a cara con el malvado Gran Almirante Thrawn y los fanáticos finalmente podrían obtener una respuesta al misterio de Ezra Bridger. Por primera vez desde el inicio, se siente como si la historia de Ahsoka volviera a tener propulsión real, así como una nueva perspectiva. en la vida.

Transmite los primeros cinco episodios de Ahsoka en Disney Plus aquí.

¿Quieres más noticias io9? Consulta cuándo esperar las últimas Maravilla, guerra de las galaxias, y Viaje a las estrellas lanzamientos, qué sigue para la DC Universe en cine y TV, y todo lo que necesita saber sobre el futuro de médico que.

