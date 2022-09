Tenía que suceder tarde o temprano. Las obras de arte generadas por IA ya se están colando en algunos concursos, a pesar de la gran controversia que suscitan, y probablemente también te estés topando con ellas en redes sociales. Al fin y al cabo, la gran promesa detrás de la capacidad de generar imágenes detalladas con solo unos pocos clics e indicaciones es eso que llaman “la democratización de la creación”. Y dado que en Steam, la plataforma de juegos de ordenador más popular del mercado, la barrera para vender juegos es ya bastante baja, es entendible que también estemos alcanzando ese punto .

Así es como llegamos a This Girl Does Not Exist, un juego reciente de Steam de sencillos rompecabezas que, sin embargo, representa un gigantesco cambio que pronto afectará de lleno a la industria de los videojuegos. Sus desarrolladores afirman que todo, desde las ilustraciones hasta la historia y su banda sonora, ha sido generado por algún tipo de IA. Si no has oído hablar de él, no resulta sorprendente, ya que el juego actualmente solo tiene una review en Steam, y no es que sea precisamente positiva. Pero la historia detrás del juego es curiosa y sirve para ilustrar las tensiones que irán haciéndose cada vez más obvias dentro de este espacio.

This Girl Does Not Exist es el producto de un matrimonio, cuya historia pudimos conocer de primera mano. “Mrspotatoes”, como se hizo llamar a sí misma una de las creadoras, señaló al comienzo de nuestra entrevista que a su esposo le preocupaba que la gente “lo odiase e ignorase como si no fuera ‘arte real’”, tal vez incluso que “percibieran que no había esfuerzo detrás de ello”. Sin embargo, se mostró más optimista después, con la esperanza de que la gente sintiera curiosidad por ver una “muestra de la tecnología moderna” y que los jugadores no querrían “perderse el tren de la IA” que está casi monopolizando el discurso del devenir de Internet en estos momentos.

Hacer un juego con activos generados por IA conlleva sus propios desafíos únicos, como nos explicaba la desarrolladora. No tener que crear todo el arte desde cero implica que todo va más rápido, pero dado que This Girl Does Not Exist era un juego de citas, necesitaba múltiples personajes atractivos y persistentes para que el jugador se enamorara. Cada uno tiene su propia historia, su voz en off y sus imágenes. Usando la popular IA de generación de imágenes Midjourney, fue un gran proceso de prueba y error dar con las indicaciones que funcionaban, y fue necesario otro proceso extra de prueba y error para obtener resultados útiles similares en las distintas iteraciones.

“Esto es algo con lo que la IA tiene que luchar”, relataba la desarrolladora, “¿cómo generar imágenes de la misma persona, pero en diferentes poses o configuraciones? Tuve que volver a ejecutar muchos de los comandos e intentarlo muchas veces hasta que obtuve un conjunto de imágenes que perteneciesen a la “misma persona”.

Después de tenerlo todo listo, la pareja envió el juego a unos 250 YouTubers, afirma. Casi nadie picó el anzuelo. Ha sido el que más ha vendido la pareja, dice, a pesar de que su catálogo anterior contiene juegos NSFW que Steam oculta si el usuario no ha iniciado sesión. Y parece que la inusual forma en que crearon los recursos del juego fue un elemento negativo para algunas personas.

“Un YouTuber hizo un streaming en directo, pero durante ese streaming, la gente mostró su odio... no por el juego en sí, sino por la parte de la IA”, explicó. “Escribieron en el chat cosas como: ‘Siento que la IA nos quitará el trabajo’ ‘ este video juego me da mala espina ’”.

Este tipo de respuestas fueron una decepción , dice, especialmente porque a sus ojos el juego es “revolucionario”. Aún así, estas respuestas no parecen disuadir a esta pareja de desarrolladores para seguir explorando más esta tecnología. Mrspotatoes dice que también participará en su próximo juego, pero la IA solo ayudará en algunos aspectos del desarrollo. Tal vez detalles menos importantes, dice, como la interfaz de usuario o los fondos.

“Si volviera a hacer un juego completo con una IA”, reflexionó, “tal vez trataría de decírselo a la gente solo después de que terminasen el juego y así ver cuáles serían las reacciones, porque creo que con This Girl tal vez la gente tenía prejuicios desde el principio”.