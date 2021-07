By

¿Intentas acceder a Steam y no puedes? ¿O quizás tampoco has podido conectarte a TikTok o PSN? Bueno, no estás solo. Un problema en uno de los mayores proveedores de contenido en internet en el mundo tiene caído gran parte de internet.

El problema de DNS está relacionado a la compañía Akamai, un proveedor de redes de contenido con gran presencia en todo el mundo. Muchos territorios han sido afectados de esta caída global de internet, incluyendo Estados Unidos, gran parte de Europa y regiones puntuales de Latinoamérica, entre otros, como se puede apreciar en servicios de monitorización como Pingdom.

Desde Akamai aseguran que están al tanto del problema y trabajan en solucionarlo, por lo que deberían tener una pronta respuesta, según mencionaron en sus redes sociales.

Actualizaremos este artículo a medida que la situación de la conexión a internet en servicios como Steam, PSN, TikTok, LastPass y muchas páginas web, incluyendo algunos bancos, cambie y vuelvan a estar operativos.