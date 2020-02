Steven Spielberg finalmente no dirigirá Indiana Jones 5

Filed to:

Filed to: Cine

Spielberg en el set de La Última Cruzada.

Imagen : Lucasfilm/Paramount

Indiana Jones regresará para protagonizar una quinta aventura. E sto lo sabemos desde hace años, ya que la película lleva largo tiempo en proceso de desarrollo. Pero ahora que comienza a salir lentamente de est e proceso, lo hará sin el hombre que ha estado detrás de la cámara desde la primera película de la saga .

Según Variety, Steven Spielberg ha tomado la decisión de dejar de dirigir Indiana Jones 5, pero seguirá vinculado al proyecto como productor. Harrison Ford todavía seguirá en el papel de profesor de arqueología/ aventurero / amante del látigo, como confirmó Lucasfilm al anunciar la nueva película de Indy en 2016. Ahora, el proyecto está en busca de un nuevo director para aportar nuevas perspectivas a la franquicia.

Ese nuevo director podría ser James Mangold (Logan), que supuestamente está en conversaciones para asumir el cargo, aunque aun no ha habido firma oficial . En las últimas semanas, Ford ha hablado sobre los progresos de Indiana Jones 5, y ha dicho en The Playlist: “Queremos que sea la mejor. Hemos tenido algunos problemas de planificación y algunas cosas del guión que aún están por hacer, pero estamos decididos a hacerlo bien ” . Est os problemas, así como la renuncia de Spielberg como director, parecen sugerir que la película no estará lista para su fecha de lanzamiento prevista para julio de 2021.

Llevan ya tiempo circulando rumores sobre que estos “problemas de planificación ” y las “cosas del guión”, como mencionó Ford, son las dos razones principales para un posible retraso extra. Este tipo de retrasos no serán un problema si nos salvan de un horror como fue El reino de la calavera de cristal. Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos en los que Spielberg anda metido, su renuncia a éste no resulta demasiado sorprendente, aunque pueda suponer un revés para la saga .