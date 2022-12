We may earn a commission from links on this page.

Hay vientos de cambios en DC Studios, y cambios radicales. Tras la aparición del Superman de Henry Cavill en Black Adam y el anuncio de su regreso a este universo cinematográfico, los fanáticos recibieron un balde de agua fría cuando DC canceló los planes de que Cavill participara en nuevos proyectos como Superman. Eso, aparentemente, incluso incluye su aparición breve en The Flash.

Y no es el único afectado. Gal Gadot, actriz que interpreta a Wonder Woman desde el año 2016, también habría aparecido brevemente en The Flash, pero su cameo habría sido eliminado, al igual que el de Henry Cavill, seg ún un reportaje de THR, seguramente para evitar confusiones acerca del futuro de estos personajes y el próximo cambio de rostro que tendrá Superman. El futuro de la Wonder Woman de Gal Gadot, en cambio, no está claro.

James Gunn y Peter Safran, jefes máximos de DC Studios, anunciaron que Cavill no regresará como Superman porque tienen nuevos planes para el personaje, que incluyen un reboot y un actor más joven para interpretarlo. Afortunadamente, el bueno de Henry ya tiene un nuevo plan: hacer una serie de Warhammer 40K, su proyecto soñado. En el caso de Gadot, DC anunció que canceló los planes de Wonder Woman 3, es decir, el guión de Patty Jenkins ya no se hará película. No sabemos si esto significa que Gadot no regresará para interpretar nuevamente a Wonder Woman, pero tomando en cuenta que borrón y cuenta nueva que Gunn y Safran parecen estar haciendo, no sería descabellado que ella también sea reemplazada.



Por supuesto, la película de Flash estará basada en la saga de cómics Flashpoint que involucra varias líneas temporales y versiones de los personajes, por lo que técnicamente no debería haber problema con que Cavill y Gadot den vida a sus personajes una última vez en este film. Pero, de nuevo, en DC podrían estar pensando que esto sería aún más confuso para la audiencia, sobre todo después del cliffhanger del final de Black Adam, el mega conflicto inconcluso que quedó entre Black Adam y Superman.



Solo el tiempo dirá qué le depara a estos personajes icónicos en el cine y la televisión. [vía THR]